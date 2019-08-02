銀行超收信用卡違約金長達8年 遇這4大狀況需退錢給卡友

金管會今 (2019) 年初針對銀行超收信用卡違約金進行專案金檢，發現自 2011 年開始就有超收現象，因此，金管會今 (2) 日拍板，卡友若遇到「最低應繳金額在 1000 元以下，銀行卻仍收違約金」等 4 大情形，銀行就須將違約金款項退還卡友，且必須追溯自 2011 年 4 月 1 日起將多收的違約金退回，預計全數銀行須退回金額達數千萬元。

金管會 2011 年曾規定，信用卡違約金最高能收取的期數為 3 期，假設 5 月 5 日該繳款，之後的 6 月、7 月、8 月沒有繳款，銀行最多只能收到 5 至 7 月共 3 個月的違約金，8 月及 8 月後的便不能收取。不過銀行卻誤解，認為連續收 3 期、再停收 1 期後，就又可以重新再收取違約金，因此，長達 8 年多以來，不少銀行超收信用卡違約金，金管會也為此下令銀行要將違約金返還卡友。

金管會表示，卡友遇到以下 4 種情形，銀行就需要把超收的信用卡違約金退回給卡友，分別為：

一、最低應繳金額在 1000 元以下，銀行卻仍收違約金。

二、有二張或多張信用卡併成一張帳單，客戶逾期未繳最低金額，銀行依卡數收了逾 300 元以上違約金，這些溢收的部分視同「未合規」，銀行必須將從 2011 年 4 月 1 日起多收的違約金，退還給客戶。

三、銀行在連續收了三期違約金後，自動停收一期後，又重新起算違約金。

四、客戶沒有在期限內繳交最低應繳金額，被罰了違約金，但在第二期繳款期限前，客戶又繳了錢，銀行拿來充抵前一期的應繳款，然後，又重新起算違約期數。