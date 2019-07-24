〈牧德法說〉持續培育小金雞 育成中心兩新團隊可望明年登興櫃

AOI (光學自動檢驗) 設備廠牧德科技 (3563-TW) 目前本業設備持續成長，同時，牧德執行「伯特利獨角獸孵育中心」新創團隊加速育成計畫，預計明年將展現成果，包括奧圖威迅、矽金光學已完成公司登記，將在符合條件下公開發行並登錄興櫃交易。

牧德伯特利獨角獸孵育中心的團隊中，奧圖威迅等子公司開發的 Smart Cameras，將率先於第 4 季發表，能應用在各種自動化設備，不限自動光學檢測，進而滿足工廠的品管測量需求；另一新創團隊矽金光學，在封裝 AOI 也會推出量產型 AOI 設備。

至於 AI 伺服器銷售及服務，率先會運用在半導體及印刷電路板業，接著會進入其他產業，提供更強而有力的 AI 技術支援。

牧德董事長汪光夏表示，「伯特利獨角獸孵育中心」預估今年將有 10 家新創團隊加入。目前牧德設定新創團隊在年業績規模達成 5 億元的條件下，辦理公開發行並登錄興櫃交易。

牧德將在竹科興建「伯特利獨角獸孵育中心」示意圖。(圖：牧德提供)

同時，牧德育成中心已獲竹科管理局核准，且已在竹科覓妥興建大樓用地，將建新大樓，興建工程預計在明年 11 月完工。

牧德投入「伯特利獨角獸孵育中心」的經營，是設立為公司內部的事業部門之一，牧德此舉，主要是以 14 年前本身創業時所面臨的行政、管理等痛點，嚐試協助新創團隊解決，提供牧德內部員工創業、投資的新管道。

汪光夏表示，牧德持續甄選創新團隊進入「伯特利獨角獸孵育中心」育成，鎖定「大數據」、「人工智慧」、「物聯網」、「區塊鏈」等四大領域；並以產品 2 年的開發期為重要孵化期，且預估最快新公司最快在成立的 3 年內取得上市櫃資格為目標。