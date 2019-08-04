〈工業技術資訊月刊〉醬油豆渣的華麗轉身

每逢秋天，台灣北海岸就會出現難得一見的金色花朵，狀似金針，迎風搖曳，那是瀕臨絕種的「金花石蒜」；而治療阿茲海默症的解方，就藏在這些金燦花朵裡。更令人訝異的是，金花石蒜所需要的胺基酸培養液，竟然是來自醬油工廠的廢棄豆渣！

治療阿茲海默症的解方，就藏在金花石蒜裡，而滋養花朵所需的胺基酸培養液，竟然是來自醬油工廠的廢棄豆渣。上圖右為高慶泉董事長高志堅。

「我們把廢物變黃金，讓豆渣更有經濟價值，」高慶泉董事長高志堅笑著說。

身為台灣前三大黑豆醬油公司，已有 80 年歷史的高慶泉，堅持生產純釀醬油，一年會產生 1,000 噸的驚人豆渣量。這些龐大豆渣為工廠帶來不小困擾：由於純釀工法需要耗費半年時間等待醬油發酵，因此工廠需要廣大腹地放置醬油桶，數量龐大的豆渣不僅占據工廠空間，還容易腐壞，尤其夏天更易吸引蚊蟲，幾乎每 2 天就要請大卡車來載走。

過去豆渣最常見的用途，就是轉售給養豬業者當作豬飼料，但因為豆渣含鹽量高達 10%～12%，並不適合動物食用，「最後常常都要拜託他們載走，或是免費送他們，」高志堅苦笑著說，即便後來有試著將豆渣做成肥皂或餅乾，但經濟效益仍然不高。

豆渣提煉培養液 環保經濟一兼二顧

直到一年多前，高慶泉與工研院展開合作。原先在工研院中分院的溫室中心就已培育 2,000 株金花石蒜，正尋找合適原料製成胺基酸培養液，正巧豆渣富含大量胺基酸，若能適當轉化，就能成為適合金花石蒜吸收的培養液，雙方一拍即合。

工研院中分院溫室系統技術中心經理花士豪表示，金花石蒜的根部能提煉出 Galantamine 成分，可治療輕中度的阿茲海默症，已由美國食品藥品管理局（FDA）核准為治療用藥之一，而胺基酸培養液有助金花石蒜合成 Galantamine，提高萃取濃度。

目前 Galantamine 高達 9 成是仰賴化學合成，剩下 1 成才是天然萃取，其中金花石蒜占大量來源。花士豪表示，若能透過提高萃取濃度，一方面成分天然，可免除化學合成風險，另一方面也可有效利用豆渣，「雖然不只是豆渣可萃取胺基酸，但要思考原料取得問題，既要量大，又要取得成本低，更棒的是，還可以將廢棄物變『黃金』，達成循環經濟。」

這趟循環旅程，首先須將豆渣加水稀釋，降低鹽分，接著就是加入適當菌種，讓豆渣繼續發酵成適合金花石蒜吸收的胺基酸培養液，整個過程約需花費 1 個月的時間。花士豪表示，其中最難的部分就是菌種的搭配與比例，初期鎖定枯草桿菌、木黴菌、放線菌等菌種，半年來已經試了 20 多種組合，成功將萃取濃度提高 8%～10%，最終目標希望達到 20%～30%。

金花石蒜的根部能提煉出成分天然的 Galantamine 成分。

獨門技術 燙手山芋變身生技之寶

現在 1,000 噸的豆渣可製造 8 萬公升的胺基酸培養液，對比以前的豆渣收購價，一噸只能賣 1,000 元，提煉成胺基酸培養液後，1 公升卻可賣到 350 到 650 元，經濟效益翻了數倍；放眼全球 Galantamine 用藥市場高達 5 億美元，商機更為驚人。「以前業界都將豆渣當作燙手山芋，現在我們能將這些豆渣結合生物科技，所有高慶泉在做的事，台灣醬油業界還沒有人做，」高慶泉協理蔡淑珠說。

目前前期豆渣處理由高慶泉負責，後期加入菌種發酵則交由工研院，等到未來菌種研發成熟，工研院將透過技轉方式，輔導高慶泉醬油廠。高志堅表示，屆時公司將會添購一套專門設備生產培養液，未來也會朝著收購其他醬油工廠的廢棄豆渣為目標，解決業界的頭痛問題，估計全台灣豆渣約有 20 萬噸的規模。花士豪也表示，未來的銷售管道，可將胺基酸培養液賣給農家，或是與農民契作；另一個方式是與生技公司做授權配合，或是跟農企公司合作。

高志堅透露，醬油產業毛利不高，加上產品成熟度高，難以找到突破點，但將豆渣化為生物科技產業的一環，讓他們看到增加營收的機會，「在業界想要高人一等，就是要有『唯一性』。」這些豆渣不僅是生物科技的一大突破，未來更是高慶泉能否再創成長高峰的關鍵。

全球 Galantamine 用藥市場高達 5 億美元。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 331 期 2019 年 07 月號，未經授權不得轉載。