〈京城銀法說〉連踩大同2子公司地雷 董座：未來放款將檢討經營者承諾

京城銀 (2809-TW) 今 (2) 日召開法說會，由於連踩了大同旗下華映、綠能兩大授信地雷，董事長戴誠志表示，本來就不太碰太陽能、面板等產業，只是相信大同是百年公司會履行承諾，這次是對人的信任犯了錯，未來授信時，將對經營者的承諾再檢討，但不改變放款大方向策略。

京城銀 7 月自結稅後純益達 4.35 億元，每股稅後純益 0.38 元，年減約 5%，累計 1-7 月稅後純益 12.06 億元，EPS 為 1.06 元，大舉腰斬，年減近 57%。

京城銀強調，綠能 29.1 億元債權已全數打銷，若排除一次性打除綠能呆帳影響，今年前 7 月整體獲利仍保持年成長。

戴誠志表示，綠能已經停止債務協商，走向解散清算，京城銀全數打呆並展開法律程序，預期資產處至少要一年以上，最悲觀預期會損失 8-9 億元。

不過，截至 6 月底，京城銀每股淨值為 32.63 元，此已包含全額提列綠能的備抵呆帳、及發放 17 億元現金股利，每股淨值仍高於 2017 年的高峰。

至於華映重整前兩天遭到駁回，法人關切債權追回進度，戴誠志表示，大同再度針對法條面提抗告，現在就看法官如何決定，此外，台灣銀行也希望大同再出面解決，此兩個因素都將影響對華映債權回收的時間和速度，不過，京城銀還是對當初對華映擔保品的估價報告很有信心。

京城銀表示，由於京城銀的債權擔保品均為第一順位，即使未能搶先執行，未來資產處分後，還是能優先分配，因此並不擔心。

由於京城銀接連採到大同旗下兩家子公司授信地雷，是否影響放款策略改變，戴誠志表示，太陽能、面板等產業本來不太碰，會放款是考量大同為百年公司，且對子公司的支持一路沒什麼改變，擔保品各方面也還好，因此相信大同會履行承諾，直到後來大同沒有履行承諾，他直言「這次是對人的相信犯了錯，犯錯就認錯，未來對經營者的承諾會再檢討，但放款大方向不會改變。」