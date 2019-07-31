鴻海旗下夏普及郭台銘轉投資廣州10.5代面板廠 9月底將量產

鴻海 (2317-TW) 旗下夏普與創辦人郭台銘合資的日本堺顯示器株式會社 (SDP)，轉投資的廣州超視堺 10.5 代面板廠，今 (31) 日舉行首片 65 寸產品點燈儀式，該廠預計 9 月底量產，將主要生產 65 吋和 75 吋面板產品。

超視堺 10.5 代顯示器全生態產業園區投資金額達人民幣 610 億元 (約新台幣 2755 億元)，預計 9 月底量產，設計產能為每月 9 萬片玻璃基板，定位在超高清超大尺寸顯示等產品，主要生產 65 英寸和 75 英寸產品。

超視堺 10.5 代廠是由 SDP 轉投資成立，SDP 則為鴻海創辦人郭台銘個人投資的 SIO International Holdings Limited 及夏普所合資的公司，日前鴻海集團副總裁暨夏普社長戴正吳表示，計畫將收購 SDP 股權，並將其子公司化。

據了解，超視堺採用產線採用 a-Si TFT-LCD 工法，並在生產中使用了 UV2AⅡ 的光配向技術、雙銅製程技術、COA 技術，讓生產的超高清超大尺寸顯示面板對比度高出普通面板 60%，且由於光學效率高因而具備出色的外部能源效率，開口率高出傳統面板 20%，響應速度也是傳統面板的 2 倍。