〈美祭中新關稅〉新增加收10%關稅貨品項目 PCB產業恐重現急單效應

美中雙方談判幾乎毫無進展下，美國總統川普決定對中國施加壓力，宣布對剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品徵收 10% 關稅，PCB 廠健鼎 (3044-TW) 指出，目前客戶端在尋求了解新增關稅貨品內容，不排除第 3 季又有急單湧現。

健鼎去年第 3 季營收以 147.23 億元，改寫歷史新高紀錄，年增近 2 成，主要就是因為重要客戶因應貿易戰湧入急單，今年第 3 季美方針對剩餘 3000 億美元中輸美商品課稅，市場預期，不排除重演去年第 3 季的狀況。

健鼎主管指出，PCB 廠遇有急單強取產能，對各廠產線調度及原物料管理形成重大考驗；以目前各種生產條件及接單狀況來看，即使有客戶急單、短單，今年第 3 季營收仍無法超越去年同期 147.23 億元，單季營收估將低於去年同期。

華通 (2313-TW) 第 2 季營收 120.84 億元，創歷年同季新高，對第 3 季看法保守，主因美系客戶手機組裝恐受半導體、面板供應斷鏈影響，目前又加入美國新增加徵 10% 關稅項目，第 3 季營收展望恐更保守。

華通第 2 季營收 120.84 億元創歷年同期新高，毛利率可望較第 1 季的 10.43% 回升，主要在高階手機板出貨帶動，第 3 季接單則保守估計，估維持去年同期水準 147.35 億元，較第 2 季成長 22%。

健鼎 PCB 的主要應用面在 DRAM 模組、汽車板、HDI ，同時，健鼎與華通也都是蘋果 PCB 供應鏈成員。