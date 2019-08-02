微股力與臺網認證合作 打造投顧數位新通路

全台最大即時投資社群「微股力」與國內最大民間憑證發行機構「TWCA 臺灣網路認證」正式開啟線上委任契約簽署的共同合作，投資人可以在「微股力」選擇適合自己的投顧老師並加入會員。

隨著台股行情持續增溫，近期多檔個股股價也屢創新高，而「微股力」也從社群交流上觀察到投資人對市場信心的提升，也發現許多投資人雖然有意願進入股市，卻難以分辨外部資訊的可性度，為此，「微股力」除了提供一般教學文章訂閱服務，未來可讓投資人以價格透明、多元互動的方式找到值得信任的投顧老師，並透過本次與 TWCA 合作，提供便捷且具備安全電子簽章的線上委任契約簽署流程。

「微股力」提供用戶市場客觀資訊以及社群交流的場域，除了能刺激投資人下單動機，同時為投顧老師提供更容易觸及用戶的通路。投顧老師在「微股力」經營社群粉絲，與用戶保持互動建立信任，而用戶則可輕鬆藉由「TWCA 臺灣網路認證公司」提供的線上委任流程完成簽署並付款，還可直接透過 LINE 接收投顧的會員訊息，不僅拉近投顧與投資人之間的距離，更為投資人省下不少委任投顧的前置手續以及心理準備。

過去，選擇投顧對投資人來說需要時間觀察、打聽口碑，而「微股力」除了了解投資人的操作偏好與風險承受度，也會將投顧的操作習慣、投資原則、會員評價等資訊公開，讓投資人快速了解投顧老師的性質，或推薦適合的投顧給用戶參考。

專精於網路金融交易的「TWCA 臺灣網路認證公司」今年正式上路的行動「身份識別服務（Mobile ID）」是五大電信公司合作推出，此技術也將首次應用於新創公司的投顧線上委任契約功能中，只要透過手機輸入門號及身分證字號，就可以透過 TWID 進行實名認證。過去委任投顧需要書面寄送文件，甚至當面核實身份，即便透過網路申請也需要電腦、讀卡機設備才能完成，而透過 TWCA 的身份識別服務，真正落實了行動實名認證。

「微股力」執行長劉韋男認為，根據先前「微股力」提供理財達人文章訂閱服務的經驗，投資人在付費訂閱之前都需要一些時間追蹤創作者建立情感及信任，故未來希望能為目前 83 家投顧機構的投顧老師，在專業形象上深度建立粉絲連結以及有效導購的機制，一方面與「TWCA 臺灣網路認證公司」攜手為投顧委任流程繁瑣的情況提出解決方案，另一方面則為「微股力」用戶提供更多元的加值服務與創新體驗，「微股力」將成為投顧與投資人之間最佳的橋樑，引導投顧形象管理及粉絲運營，同時為投資人把關投顧提供的服務及內容品質，最後達成知識提供者與新興通路互惠雙贏。