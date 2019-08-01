〈台達電法說〉電動車市況不如預期 5G電源、散熱應用靜待需求浮現

台達電 (2308-TW) 今 (1) 日召開法說會，法人關注 5G、散熱、電動車 (EV) 等趨勢應用布局，對此，董事長海英俊指出，目前 5G 電源已經到位，等待需求放量；熱管、熱板等也有針對不同終端設備做研發，但電動車目前市場狀況，不如預期。

海英俊表示，5G 基地台由於傳輸量大，對電源功率要求就會提升，目前看來 5G 基地台的電源功率會比 4G 的多出 30-40% 左右，且因為 5G 傳輸距離較短，基地台數量增加，也會帶動電源數量增加。

海英俊進一步指出，目前各國積極推動 5G，也有很多廠商跑來洽詢，目前 5G 電源相關應用產品已經到位，靜待終端市場需求出現。

散熱方面，海英俊指出，除了風扇外，像是熱管、熱板在行動裝置、無人機等不同裝置上的應用，也有專門團隊在負責，現在也朝整組系統化發展，像是資料中心的散熱解決方案等。

至於電動車，海英俊坦言，市場期望很高，但目前不如預期，主要是一來電動車不便宜、二來充電站布建規模也還沒完全普及，像是公寓、大樓等，在家充電也不方便。

不過，海英俊認為，電動車還是有前景，長期趨勢不變，許多國家對碳排放的法規標準漸漸出來，像是中國也規定車廠賣車要有一定的新能源車比重，都有助電動車的發展。