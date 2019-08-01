康普Q2 EPS 0.26元 下半年動力電池材料出貨持續成長

康普 (4739-TW) 今 (1) 日公布第 2 季財報，稅後純益 3135 萬元，季增 300.74%、年減 71.62%，每股純益 0.26 元，上半年純益 4595 萬元，年減 81.8%，每股純益 0.35 元，法人表示，下半年康普動力電池材料事業方面，受惠客戶需求拉動，出貨量將持續成長，不過營運關鍵仍在金屬價格波動。

康普第 2 季營收 15.07 億元，季減 3.09 %、年減 3.28 %，毛利率 7.73%，季增 1.93 個百分點、年減 6.34 個百分點，營益率 3.69%，季增 2.14 個百分點、年減 6.57 個百分點，稅後純益 3135 萬元，季增 300.74%、年減 71.62%，每股純益 0.26 元。

康普今年上半年營收 30.63 億元，年減 3.4%，毛利率 6.75%，年減 7.21 個百分點，營益率 2.6%，年減 7.79 個百分點，稅後純益 4595 億元，年減 81.8%，淨利率 1.5%，年減 6.48 個百分點，每股純益 0.35 元。

法人表示，康普目前四大產品線，涵蓋氧化觸媒、動力電池材料、肥料與特用化學，其中動力電池材料在產能持續擴充下，營收占比今年已突破 5 成，而除美系電動車客戶、出貨量較大的日系客戶外，其他還包括韓系、中國廠商也都開始小量拉貨，預料下半年在產能、客戶需求帶動，出貨量將持續成長。

其他事業方面，預料也將持穩或將小幅成長，但整體營運主要還是受金屬價格波動影響。