朋億Q2純益季減逾6成 EPS 1.73元 全年仍力拚持平

半導體設備廠朋億 (6613-TW) 今 (1) 日公布第 2 季財報，稅後純益 5878 萬元，季減 62.46%、年減 75.51%，每股純益 1.73 元，朋億表示，雖然受美中貿易戰影響，上半年營收與獲利狀況不盡理想，但下半年中國客戶需求逐漸回溫，全年仍力拚達去年水準。

朋億第 2 季營收 10.12 億元，季減 10.14 %、年減 36.71 %，毛利率 15.44%，季減 13.57 個百分點、年減 5.1 個百分點，營益率 5.34%，季減 14.49 個百分點、年減 8.65 個百分點，稅後純益 5878 萬元，季減 62.46%、年減 75.51%，每股純益 1.73 元。

朋億累計今年上半年營收 22.39 億元，年減 22.4%，毛利率 21.58%，年增 0.99 個百分點，營益率 12.39%，年減 1.85 個百分點，稅後純益 2.15 億元，年減 33.9%，淨利率 9.62%，年減 1.67 個百分點，每股純益 6.35 元。

朋億表示，近年來中國半導體事業發展進程快速，來自中國的業務量快速增加，包括中芯北方、中芯南方、合肥長鑫、無鍚華虹、廈門聯芯等，合計上半年中國營收占比達到 75%，

但上半年受到美中貿易戰影響，產業不確定性升高，朋億表示，中國客戶自去年底資本支出放緩後，開案量不盡理想，造成今年第 1 季接單狀況低於去年同期，不過第 2 季客戶訂單陸續回溫，5 月就有 3-4 個中國客戶大單，依施作規畫進度來看，中國客戶訂單可望在 8 月之後陸續發酵，下半年業績有望逐步回升。

朋億表示，受惠中國半導體設備需求增加，預期下半年在客戶訂單陸續認列後，全年營收可望達到去年水準。