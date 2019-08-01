葡萄王新品陸續上市 下半年營收可望年增1成

葡萄王 (1707-TW) 公布第 2 季財報，稅後純益 3.14 億元，季增 19.3%，年增 8.6%，每股純益 2.31 元，上半年稅後純益 5.76 億元，年增 4.9%，每股純益 4.07 元，展望下半年，法人表示，葡萄王旗下直銷商葡眾將陸續推出新品，可望推升營運表現，下半年營收可望逐月成長，並有 10% 年增幅。

葡萄王第 2 季營收 24 億元，季增 19.1%，年增 1.6%；毛利率 80.96%，季減 0.3 個百分點，年增 0.3 個百分點；營益率 23.17%，季減 0.2 個百分點，年減 0.1 個百分點；稅後純益 3.14 億元，季增 19.3%，年增 8.6%；每股純益 2.31 元。

葡萄王上半年營收 44.14 億元，年增 2.7%；毛利率 81.14%，年增 0.9 個百分點；營益率 23.28%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 5.76 億元，年增 4.9%；每股純益 4.07 元。

葡萄王營收占比方面，第 2 季葡眾約占 80%，台灣葡萄王母公司約占 6%，上海葡萄王則占 11%，其中，葡眾已於 7 月上市蘆薈膠蘆露及益生菌康爾喜 2 款新品，預計第 4 季推出寵物系列保健新品，搶攻新市場。

上海葡萄王方面，葡萄王表示，目前以 ODM、OEM 業務為主，雖上半年受中國查核，影響客戶下單意願，營收略為下滑，但進期客戶需求逐漸回溫，有助彌補上半年營運缺口。

展望下半年，法人表示，除新品銷售激勵下，龍潭廠產線已於 7 月開始投產，大幅提升產能，有助帶動新一波成長動能，預估下半年營收將逐月成長，整體可望年增 10%。