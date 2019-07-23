華碩第2代電競手機正式亮相 合作夥伴到場站台

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (23) 日攜手中國遊戲龍頭騰訊遊戲(Tencent Games)，在北京舉辦 ROG 玩家共和國 2019 新品發表會，第 2 代電競手機 ROG Phone II 首次對外亮相，除董事長施崇棠到場，包含共同執行長許先越、全球副總裁許祐嘉、騰訊遊戲 (Tencent Games) 副總裁王波及京東集團副總裁姚彥中等合作夥伴代表，也現身會場為華碩新品站台。

董事長施崇棠表示，2006 年創立 ROG 玩家共和國，便以「玩家」為品牌核心，此次結盟騰訊，將提供玩家更好的遊戲體驗。

華碩指出，今日發表會中，除推出新一代電競手機 ROG Phone II，也推出電競筆電、桌機、螢幕、耳麥、雙頻無線分享器、家庭 Wi-Fi 解決方案、散熱器、電源供應器、主機板、顯示卡等電競周邊產品。

華碩指出，新一代 ROG Phone 2 電競手機，是全球首款搭載高通 Snapdragon 855 + 處理器的電競手機，採用具備 AMOLED 螢幕，提供 12GB 記憶體及 512GB 內建儲存空間，並搭配 GameCool II 冷卻系統，增加散熱效果，電池容量也升級至 6000mAh，並有 AirTrigger II 超音波觸控鍵經典設計。

根據華碩最新公布的資訊，將於 8 月 1 日在台上市的第 2 代 ROG Phone 2 電競手機，售價落在新台幣 26990 元。