華碩雙螢幕筆電ZenBook Pro Duo 巴西首發

華碩 (2357-TW) 今 (26) 日由共同執行長許先越率團前往巴西聖保羅，發表 ASUS ZenBook 全新筆記型電腦系列，其中 ZenBook 14 是華碩首款 Made in Brazil (巴西生產製造) 的筆電，而日前電腦展亮相的雙螢幕 ZenBook Pro Duo，也在巴西首波開賣。

華碩表示，巴西是雙螢幕筆記型電腦 ZenBook Pro Duo 全球首播開賣地區，共同執行長許先越今日率領團隊前往巴西聖保羅，發表全新 ASUS ZenBook 筆記型電腦系列，另外 ScreenPad Plus 延伸觸控螢幕也同步發表，其中 ZenBook 14 更是華碩首款 Made in Brazil (巴西生產製造) 的筆記型電腦。

華碩於 2019 台北國際電腦展中推出一系列新品，包含雙螢幕筆電 ASUS ZenBook Pro Duo 系列、第二代智慧觸控板 ScreenPad 2.0、新一代智慧型手機 ASUS ZenFone 6 等，積極搶攻市場。

許先越表示，華碩自 2011 年推出超輕薄筆電 ZenBook 後，陸續推出變形筆電 Transformer Book、雙螢幕筆電 TAICHI、智能動態觸控板 ScreenPad、ScreenPad Plus，翻轉筆記型電腦市場生態，也持續提升消費者的使用體驗。

華碩表示，自 2014 年以 ZenFone 智慧型手機進軍巴西以來，成功打響品牌知名度，長期深耕巴西在地市場，成為市場前 5 強品牌，而選擇巴西率先推出 ASUS ZenBook 產品，除了拓展筆電版圖外，也將進一步搶攻市占與心占率。