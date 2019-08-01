勞動基金上半年大賺2982億 平均收益率逾7%

勞動基金運用局今 (1) 日公布上半年投資績效，至 6 月底止，勞動基金獲利 2982.8 億元、平均收益率 7.57%。

勞動基金主要由勞退新制、舊制基金、勞保基金、就業保險基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金等 6 大基金組成。

截至今年 6 月底止，新、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款、積欠工資墊償基金的投資收益率分別為：7.47%、8.46%、8.25%、1.13%、0.47%、1.19%。

基金規模部分，勞動基金上半年規模 4.17 兆，新制勞退基金規模 2.33 兆、舊制勞退基金規模 9534 億元、勞保基金規模 7280 億、就保基金規模 1307 億元、職災保護專款規模 107 億元，積欠工資墊償基金規模 134 億元。

另外，衛生福利部委託管理的國民年金保險收益率為 7.24%、基金規模為 3512 億元。

展望後市，勞動基金運用局表示，全球央行掀起預防性寬鬆的貨幣政策，預料將有助於延長這一波的景氣擴張循環，但要注意高漲的貿易保護主義，對企業的獲利影響。

整體而言，目前金融市場機會與風險並存，勞動基金運用局將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐期程及地緣政治風險等，審慎調節投資步伐，保持基金長期穩健收益。