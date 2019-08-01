高股息＋子公司配息到位：國巨

【撰文／黃清照】

全市場高度預期 8/1 FED 降息在前，表示熱錢即將來襲，資本市場將挹注大量資金，投資人該如何佈局? 台股加權指數逼近萬一，7/23 高點來到 10994 點距離萬一只有 6 點之遙，近期進入整理期，7/31 最低來到 10823 點，當天拉出長下引線，雖然指數回檔，投資人仍可積極佈局外資剛買進的股票，此波上漲行情 MLCC 雙雄仍處在低檔區，華新科 (2492) 公布 8/8 即將除息 16.3 元現金股利，股息殖利率高達 9.2％，若以 7/31 收盤價 177 元除息完後 160 元不到，今年 EPS 預估可以賺進 18∼19 元，換算本益比仍屬低估；國巨 (2327) 尚未公布除息，今年預計配發 45 元現金股利，以 7/31 收盤價 266 元換算殖利率高達 16.9％，除完息後更是只有 221 元，對比歷史高點 1310 元，更是兩折不到，外資在 7/30 已進場卡位買進 2330 張，股價已經成功站穩月線 265 元，投資人可以逢低進場卡位。

除息行情 + 急單效應

被動元件價格自去年第四季出現明顯跌勢以來，國巨股價從 1310 元一路盪到谷底，距離高點跌幅達 8 成之多，從今年五月以來屢遭利空事件反覆測試底部最低點來到 240.5 元，先前利空測試未跌破前低已成功打出第二隻腳 253 元；以基本面來看，MLCC 今年第一、二季價格均出現近二成的修正，Q1 EPS6.11 元，全年估 22 元，在加上國巨持有奇力新、智寶、凱美等股，今年各公司股息都相當優，具有股息入帳題材。

來源：《萬寶週刊》 1344 期

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