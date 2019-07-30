幫你成為股市贏家 股市新手必備 「台股巴菲特」 App

想投資股票卻不知道如何操作？上班忙碌沒空盯盤？沒關係，只要下載這個 App，不但可以省下研究財報的時間，讓選股變得更簡單，還能提升買到績優股的機會。

撰文：李亞珊

現年 31 歲的智杰積極省錢，求學時的打工收入與工作後的薪水都努力存下來，終於存到第 1 桶金，由於不想再過著無殼蝸牛的租屋生活，他不斷地學習投資理財。雖然，他對股票很有興趣，卻不知道如何選標的，他心想：「要是有不用盯盤、又容易上手的投資方法，該有多好？」

後來，智杰找到新上市的「台股巴菲特」App，它以股神巴菲特的價值投資法為理念，運用簡單的操作方法，即使是投資新手也能快速上手。「台股巴菲特」App 主要有 4 個功能，分別是①策略選股：以價值投資策略篩選股票；②健診評分：替個股體質健檢，鎖定優良標的；③基本分析：抓出個股的成長趨勢；④趨勢燈號：協助投資人判斷最佳的進出場點。

介面簡單、操作容易

4 功能讓選股更精準

「台股巴菲特」App 介面清晰，沒有難懂的選單模式，無論是股市老手或投資小白都能輕鬆上手。巴菲特曾說：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」其中，「台股巴菲特」App 首創「雪球健診分數」，藉由價值投資策略選股，幫個股做全方位的健診，協助投資人快速地篩選出優良的公司，並找出適合自己的投資標的。

「台股巴菲特」App 提供個股的基本面資訊，並分析成長力道、獲利、財務、股息等項目，讓投資人可以參酌建議，並依自身情況來選股。同樣是投資新手的冠宇，除了使用這款 App 之外，為了提升自己的投資知識、增強選股功力，還加入了 FB 限時開放的「股神巴菲特價值選股」秘密社團。

一直有存錢習慣的冠宇認為，依靠工作能存到的錢很有限，如果可以透過正確的投資，就能創造被動收入，幫自己達成創業的願望，就如同巴菲特曾說：「一輩子能夠累積多少財富，並非取決於你能夠賺多少錢，而是你如何投資理財。」

來源：《Money 錢》 2019 年 8 月

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