年輕人消費改變股市結構

【撰文／蔡明彰】

中美貿易戰進一步拉高中國家庭負債比例到空前的 53％，比 2008 年金融海嘯更增加 34％。中國家庭平均收入 100 元就相對有 53 元負債，主因在於房價過高。

股王貴州茅台

深圳面積 2000 平方公里比高雄還小，但人口 1200 萬人比高雄多出 1000 萬人，又是華為、騰訊等 300 家 A 股公司的總部，導致 10 年來房價狂漲 5 倍。去年深圳平均房價每平方公尺 5.6 萬人民幣，折合每坪 80 萬元台幣以上，不少新建案開價每坪百萬元，雖人均與台灣不相上下，但仍支付房貸壓力沉重。現在只有青海、新疆等少數城市房價在每平方公尺 1 萬元人民幣以下。

面對高不可攀房價及沉重房貸壓力，許多年輕世代選擇不買房，而將消費支出放在其他方面，這樣的消費移轉改變 A 股投資結構。地產股龍頭中國恆大、碧桂園、萬科等月線從 2018 年初盤頭後明顯走入熊市，但股王貴州茅台最近又改寫天價 1035 元人民幣。印證年輕人不買房卻勇於吃喝玩樂。

營建股無百元

台灣房價也高，全體銀行不動產授信餘額佔 GDP48％，家庭借款餘額已購置不動產占 64％為主，因此台股已領先陸股很多年呈現結構改變。食衣住行育樂的 6 大需求，唯有住的股票沒有任何一檔百元，其餘都有百元以上股票。難道營建股的 EPS 不好嗎？不是，今年長虹 (5534)、華固(2548) 都很好，長虹今年預估 EPS 12 元將是連續第 3 年賺進 1 個股本，但身為營建股王僅 90 元左右。華固是營建股后，Q1 EPS 才 0.37 元，但 6 月營收大爆發至 20.94 億元，單月 EPS 估計 1 元，入案進入高峰全年 EPS 上看 10 元，這種獲利能力僅 80 元身價。

六角今年漲 160％

再看「食」的股票，今年漲幅最驚人是賣珍奶的六角 (2732)，大漲 160％並創 183.5 元新天價。六角去年 EPS 4.46 元，海外展店收益大增，市場估全年 EPS 8 元，因而本益比拉高至 20 倍以上。年輕人不買房但追求小確幸，珍奶是他們最愛。長虹、華固今年 EPS 比六角高，但享有 10 倍不到的低本益比，六角卻有 20 倍本益比，以致股價差距有百元之多。

儒鴻、和泰車

年輕人運動也要打扮時尚，下手買 LuLuLemon 瑜珈運動服不手軟，一件動輒 6000 元起跳，造成 LuLu 股價創 192 美元歷史新高，國內成衣大廠儒鴻 (1476) 是 LuLu 的最大代工廠，來自 LuLu 的代工占儒鴻營收 10％。

來源：《萬寶週刊》 1344 期

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