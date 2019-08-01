法說行情 再為台股「衝一發」

時間進入法說會召開的密集期，不但是重新檢視公司狀況的好時機，同時也是找尋具發展潛力標的的好機會。

【文／吳禹潼】

美中貿易戰延燒至今，仍然尚未完全落幕，隨著雙方持續溝通，貿易戰也將維持這種雙方邊打邊談的模式，因此，資本市場近期也逐漸習慣美中兩強的一來一往，進而將目光轉向，聚焦在聯準會的降息政策，以及各公司公布的基本面，雖然大環境仍免不了紛紛擾擾，不過回歸基本面來看，確實還有許多體質穩健的公司值得留意。而檢視公司體質最好的方法，就是從公司財報以及經營者於法說會中釋出對未來的展望一窺究竟。

法說會密集展開

如今，時序正進入上市櫃半年報陸陸續續公布的期間，當然也是法說會舉辦的密集期，各公司一家接著一家舉辦法說會，針對上半年業績以及下半年展望作進一步的說明。隨著台股權王台積電於法說會中宣告第三季確定能夠有旺季行情的來臨，科技股的正面氣勢也跟著被帶動起來，因此，提前召開法說會又能傳出捷報的個股就有望因為獲利優於預期，再加上，下半年發展較為樂觀等正向的基本面助攻，進而吸引買盤搶先布局，成為高檔震盪的盤面中，所謂「進可攻、退可守」的好標的。

根據統計，包括電信龍頭中華電、ＩＣ設計大廠聯發科、瑞昱，以及盛群、義隆、譜瑞ＫＹ、台達電、遠傳、穩懋、世界先進、華新、京城銀、聯邦銀、美律、TPK-KY、南茂、台郡、玉山金、研華、上銀、達方等超過二十多家公司，近兩周將陸陸續續召開法說會。公司在法說會中釋出的訊息，也將成為影響短線上多空走勢的最主要原因，不過法人也分析，若是上半年財報優於預期的公司，股價大多都會有上漲的契機，如果法說會中又能釋出下半年營運有望續強的訊息，則不需過度擔心短線上受到外在環境影響的小幅震盪。

５Ｇ確實引爆商機

其中ＩＣ設計大廠聯發科與瑞昱，可以說是市場密切關注的重點之一，從今年聯發科積極布局發展５Ｇ晶片的動作頻頻來看，聯發科努力縮短與高通的技術差距，對此，許多外資陸陸續續給予正面的評價，隨著美中貿易戰刺激大陸半導體廠邁向自製化，也連帶成為促使聯發科晶片市占能夠成長的契機。

因此，在聯發科舉辦法說會之前，外資報告搶先出爐，雖有日系外資報告表示維持買進評等，目標價由三三五元調高到三七○元，但美系外資最新報告卻持有不同看法，美系外資表示，雖然聯發科長線毛利率確實可以穩定向上，但短線上來看，則有華為對中階智慧型手機以及 5G SoC 的積極出貨，有可能對聯發科在中國的其他客戶造成一定程度的影響，因此調降評等至中立，同時也調降目標價至三三九元。

來源：《先探投資週刊》 2050 期

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