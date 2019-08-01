【中信投信】震盪處方籤 兩帖藥方剋降息 全球降息風起 高評級投等債後市看俏

美國聯邦準備理事會（Fed）於台灣時間周四 (8/1) 凌晨宣布降息一碼，啟動了睽違 10 年的降息，在全球經濟成長趨緩之際，為美國經濟注射預防針。同時還宣布結束縮減資產負債表規模，讓這項俗稱量化緊縮（QT）的計畫提前 2 個月告終。中信投信債券 ETF 經理人張勝原表示，聯準會考量中美貿易戰、英國脫歐等恐影響實體經濟發展的不確定因素，因此採取預防性降息。不過整體而言，美國經濟數據提供穩健支撐，基本面表現正向，加上全球資金寬鬆，有利於高評級的投資等級債的表現。

張勝原表示，聯邦公開市場委員會（FOMC）為期 2 天的決策會議結束後，宣布降息一碼，聯邦資金利率區間來到 2.00%-2.25%，符合市場預期。這也是 2008 年金融海嘯以來，相隔 10 年的首次降息。分析本次降息，他指出，儘管美國經濟擴張持續，聯準會官員也預期經濟將穩健成長。然而全球面臨貿易戰、英國脫歐等眾多變數，恐影響經濟成長，因而採取本次預防性降息。

張勝原表示，根據聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會的發言，降息是因應下行風險、支撐經濟並提振通貨膨脹的作法，並表明「長期降息循環」尚未展開，僅為循環中期的政策調整。

觀察美國總體經濟狀況，張勝原表示，美國經濟基本面良好，勞動力市場強勁，通膨率接近 2% 的目標。因此，儘管宣布降息一碼，聯準會也同時在今晨的記者會上宣布，將正式停止縮減 3.8 兆美元資產負債表，比預定時間 （9 月底）更早結束。同時，聯準會將持續把到期的不動產抵押貸款證券 (MBS) 轉換為美國公債，初期每月上限為 200 億美元。此提前縮表之舉，讓整體金融環境更傾向寬鬆。

至於未來的利率走勢，張勝原認為，將取決於經濟數據表現及金融市場變化，FED 貨幣決策未來考量因素。在債市布局上，他表示，美國經濟數據穩健，市場資金充沛，將持續有利信用債的表現。

張勝原指出，儘管聯準會宣布降息一碼，使得 31 日美股重挫。然近期正逢財報公布期，就目前觀察，美國企業第 2 季獲利狀況優於預期，可望降低市場對貿易衝突與成長減緩的焦慮。且信用評等較高之投資等級債，受惠於經濟持續成長的環境，因此投資人可長線布局，在降息環境下，掌握收益。

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