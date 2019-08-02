【台新投信】三利多加持 美股中長線看俏 8月逢低找買點



◆創新科技成長趨勢確立 優先布局

美股近期在降息預期反應完畢，貿易戰再起波瀾下，呈現震盪整理格局，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，雖然川普再度對中國 3000 億商品加徵 10% 的關稅，致股市回檔修正，但就中長線來看，美股擁貨幣寬鬆、企業獲利第四季觸底反彈、法人回補空間大等三利多加持，中長線漲升行情仍看俏，以 S&P500 企業 2020 年 EPS 成長率 11%、搭配 5 年平均本益比 17.6 計算，預估 S&P500 指數仍有 9% 的漲升空間，建議 8 月遇較大回檔皆可找買點。

蘇聖峰指出，分析美股第三季走勢，焦點主要圍繞基本面改善與政策風險，需留意三風險，包括：一、經濟數據變化牽動 Fed 第二次降息時點，留意利多出盡；二、大環境政治風險與產業政策變數多，子產業與個股差異化持續拉大；三、價值面提升空間有限，投資氣氛仍謹慎且變化快速，容錯率下降。在變數增加下，第三季美股偏震盪整理。

蘇聖峰表示，雖然美股第三季震盪，但拉回就是買點，因為 Fed 採取預防性降息營造資金行情，也有助於經濟指標走穩，企業獲利也可望於第三季落底，第四季揚升，分析師估計今年 S&P500 企業獲利仍有 2.31% 的正成長幅度，配合法人目前持股水位偏低，後市回補空間大，看好軟體 (雲端、網路安全相關)、工具機、醫材、精準醫療、5G、FinTech 等成長趨勢確立的創新科技類股。由於過去三季各題材輪動快速，市場波動也大，投資人較難掌握進場與出場時間，建議透過建立基本部位、定期定額參與市場，且逢大跌適時加碼，有望取得較佳報酬。

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