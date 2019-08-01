全球央行買「金」量刷新高紀錄！預期未來一年仍將續增

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 報告，全球央行對黃金的需求超強，購買量創下歷史紀錄以來最高，帶動今年上半年黃金總需求量，攀至 3 年新高。

世界黃金協會統計，今年上半年，全球的央行買金量，就達到 157 億美元，合計 374 噸，創世界黃金協會 19 年來的數據新高。其中，俄羅斯與中國央行為「常客」，持續建構黃金儲備。

世界黃金協會的市場情報局長 Alistair Hewitt 表示，隨著經濟放緩，貿易戰與地緣政治緊張加劇，全球央行增加黃金儲備，同時，中國與俄羅斯等國為尋求脫離美元制度，增加資產多元化，也持續推升央行的黃金買盤。

荷蘭也在上半年大量的採買黃金。統計今年第二季波蘭就買了 100 噸，數量驚人。Alistair Hewitt 認為，波蘭正採取更多樣化的策略，避免國家受到政治波動風險。

統計自 2009 年以來，全球央行持有黃金量，已成長了約 14%，現值為 1.6 兆美元。而這樣的趨勢預期將持續，根據對各國央行的調查顯示，有 54% 的央行認為，未來 12 個月的持金量，將持續攀升。

整體上半年的黃金需求量年增率達 8%，總購買量為 2181 噸，亦創下 2016 年上半年來最高水準。

Alistair Hewitt 表示，儘管短期內，黃金價格的上漲，可能將導致黃金的需求量略為降低，不過，他認為這些支持黃金買盤的因素，不太可能消退，同時，央行也在持續買入黃金。