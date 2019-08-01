〈群益期貨〉金融面逆風，但QE風將再起，黃金整頓整理後再上

聯準會如市場預期調降利率 1 碼，至 2.00%-2.25% 的區間，這是自 2008 年底來首次降息。這次的 FOMC 會議是安排在新一輪的中美貿易談判之後，由於此次談判仍不歡而散，下次談判則已拖到九月了，也難怪鮑威爾說國際情勢的不確定性仍高，不過這並不是聯準會降息的唯一理由，通脹壓力疲弱，降息可以刺激通脹回升至 2% 的目標，而且此次聯準會一致性通過自 8/1 結束縮表計劃，但並未提及何時再展開新一輪的量化寬鬆，也就是直昇機撒錢，這可能是 9 月會議的事了。

聯準會的貨幣工具並不是只有降息而已，降息是「管價」，還有「管量」的貨幣政策，鮑威爾說將會大膽的運用所有的工具，9 月還有再降息一碼的機會，目前再降息的機率仍高達八成以上，之前聯準會其實早已透露，結束縮表後，9 月可能宣佈 10 月再啟 QE，也就是「管量」的貨幣寬鬆政策可能又會重新回鍋，結果 7/31 的會議結束後就宣布結束縮表，比之前講得還要早。

上週 ECB 會議，歐洲央行會後決定維持利率不變，但德拉吉卸任在即，市場預期德拉吉在 9 月任期內最後一次 ECB 會議上可能會宣佈降息或啟動新的 QE，進行新一輪的債券購買計畫，看來美、歐央行都採行同樣的貨幣政策方向，先「管價」再「管量」, 全球不論是降息風襲來或再次的量化寬鬆，尤其是直昇機撒錢，對黃金來說是絕對性的利多。

兩大央行可能透過先「管價」再「管量」的方式寬鬆貨幣，尤其是管量又將造成市場對貨幣的不信任，從避險商品債與黃金的表現，7/5 日公佈非農就業數據後，債跌，金仍維持相對強勢，顯示黃金成為僅次於美元的避險商品。受到中美貿易談判觸礁，下次談判要到 9 月之後了，美元從 7/23 再度走強，對黃金來說是吹逆風，黃金呈現震盪抗跌，加上中東、東北亞地緣緊張，去美元化的概念，黃金央行儲備需求上升，新版巴塞爾協定改變黃金為低風險性資產，黃金變得更加具有吸引力，近期受到中美談判不順，美元走強，金融面因此，黃金暫時進入整理，預期隨著央行 QE 風再吹起，黃金仍有表現的機會。

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