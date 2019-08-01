聯發科後市外資一致看好 目標價最高上看420元

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 法說釋出項正面訊息，除上調全球 5G 手機數量，也看好明年將是主力需求，再者獲利表現增溫，各大外資多給予買進評等，目標價最高看到 420 元。

聯發科昨日召開法說會，釋出 4 大正面訊息，其中包括，1) 上調明年中國市場的 5G 手機出貨量至 1 億支、2) 5G 手機晶片將成為 2020 年主流市場的需求、3) 第 3 季營益率可望創 14 季以來的新高，從單位數躋身雙位數及 4) 成長型產品需求強勁。

外資表示，聯發科預計 2020 年，中國 5G 手機出貨量將達 1 億支，占整體比重達 7 成以上，外資也指出，聯發科雖未表示 2020 年 5G 市占率的目標，依照晶片時程來看，預估聯發科在中國 5G 晶片市場上，至少可取得 10-20% 市占率。

外資指出，聯發科第 3 季營收動能，主要來自新產品需求提升，再者，ASIC(客製化晶片) 也逐漸於本季發酵，加上語音助理受惠 IoT(物聯網) 需求提升，市占率來到 5 成，至於市場關注的 TWS ，成長動能更強勁，有助營運表現。

外資強調，即便外在環境不佳，聯發科 2019 年在雙率成長帶動下，營運表現持穩，多家都給予買進評等，目標價落在 370-375 元，其中一家美系外資給予目標價 420 元，看好主因是聯發科 5G 逐漸縮小與競爭對手高通的差距，後市可期。