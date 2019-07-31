禾伸堂Q2純益年減逾7成 EPS 1.67元 近期急單湧助營運

被動元件廠禾伸堂 (3026-TW) 今 (31) 日公告第 2 季財報，稅後純益 2.63 億元，季減 4%、年減 73%，每股純益 1.67 元；上半年稅後純益 5.37 億元，年減 63%，每股純益 3.4 元，禾伸堂表示，近期感受到急單增加，市場庫存也有相當程度的去化。

禾伸堂第 2 季營收 37.53 億元，季增 24%、年減 13%；毛利率 19.7%、季減 7.6 個百分點、年減 19.2 個百分點；營益率 8.2%，季減 0.3 個百分點，年減 19 個百分點；稅後純益 2.63 億元，季減 4%、年減 73%，每股純益 1.67 元。

禾伸堂上半年營收 67.84 億元，年減 11%、毛利率 23.1%，年減 12.1 個百分點、營益率 8.4%，年減 14.7 個百分點、稅後純益 5.37 億元，年減 63%，每股純益 3.4 元。

禾伸堂表示，近期被動元件急單數量明顯較上一季增加，市場庫存已有相當程度去化，將密切觀察市場發展及需求，也將提高利基型產品銷售比重，維持營運動能。

若以禾伸堂第 2 季產品營收比重來看，被動元件約占 28%，系統模組約占 26%；主動元件約占 19%；其他類約占 27%。