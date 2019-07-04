被動元件價格跌幅持續收斂 Q3估縮減至10%內 國巨、華新科營運有看頭

被動元件下半年跌幅可望收斂，產業人士指出，目前進入第 3 季，MLCC(積層陶瓷電容)、晶片電阻價格跌幅相較上半年明顯趨緩，MLCC 縮減至 10% 以內、晶片電阻更可望止跌。

目前國內供應 MLCC 的有國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)、禾伸堂 (3026-TW) 等，晶片電阻則有國巨、華新科、大毅 (2478-TW) 等廠商，雖然市場對第 3 季市況仍保守看待，不過價格跌幅收斂，也有助各家營運表現。

業者透露，目前 MLCC 價格雖然持續修正，但因為整理時間也長，相較第 1 季下跌 30%、第 2 季跌 15-20%，第 3 季跌幅明顯縮小至 10% 內，晶片電阻因為過去漲幅沒有 MLCC 大，第 3 季也可望止跌。

據了解，目前 MLCC 價格較去年第 3 季同期旺季水準來的低，但依舊優於前年下半年起漲的水準，晶片電阻則回到起漲前的價格區間。

至於美中貿易爭端暫緩，市場看好下半年需求可望回溫，但業者態度還是較為保守，認為下游客戶的觀望態度還需要時間才能消退。

國巨就在日前股東會上指出，第 3 季旺季需求仍存在不確定性；華新科也對下半年營運保守看待，估持平上半年。

且第 4 季又將進入年終盤點的出貨淡季，若需求未能明顯回溫下，被動元件價格是否又會進入新一波的修正，也需再多加觀察。