AirPods訂單挹注大 燿華上半年純益年增3.87倍 EPS 1.14元

上市 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今 (31) 日公布 2019 年第 2 季自結獲利數字，單季稅後純益 5.05 億元，季增 1.47 倍，年增 4.23 倍，單季每股純益 0.81 元；上半年稅後純益為 7.09 億元，年增 3.87 倍，每股純益為 1.14 元，法人估，第 3 季營收約可達 60 億元，季增約 6 %。

燿華 2019 年第 2 季營收 56.38 億元，創 6 季以來新高，改寫單季歷史次高，下半年表現可期，而自結第 2 季單季稅前盈餘 6.5 億元，稅後純益 5.05 億元，季增 1.47 倍，年增 4.23 倍，單季每股純益 0.81 元。

燿華上半年營收突破 100 億元大關，達 104.7 億元，全年估將達 210-220 億元，創新高，而上半年自結稅前盈餘 9.12 億元，稅後純益為 7.09 億元，年增 3.87 倍，每股純益為 1.14 元。

而燿華搭上蘋果 AirPods 藍牙耳機商機熱潮，供應蘋果 AiriPods 軟硬結合板，目前已出貨到第 2 代，第 3 季起還有 2 家大型客戶 TWS 耳機軟硬結合板出貨拉升，訂單能見度看到年底。

燿華軟硬結合板主要應用在蘋果無線藍牙耳機與汽車應用，今年上半年淡季不淡，每股純益達 1.14 元，江蘇南通投資設立的新廠，預計 2019 年年底完工，2020 年第 1 季量產，可無逢銜接上海展華廠生產，月產能為每月 90-100 萬呎，高於目前現有上海展華廠產能。

無線穿戴產品市場成長趨勢確立，隨著蘋果產品熱賣，帶動 TWS 相關風潮，包括三星、Sony、華為、小米等手機品牌廠，相繼推出無線藍牙耳機，研調單位更預估， 2019 年 TWS 藍牙耳機出貨量達 7800 萬組，年增 52.9%，為今年銷售成長幅度最高的 3C 電子熱門產品。