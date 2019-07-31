光寶科Q2純益季增63% 創9年同期新高 每股賺1.03元

光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日召開法說會，並公布第 2 季財報，受惠產品組合轉佳，加上成本降低，且兩大虧損事業已於去年陸續處分，單季稅後純益達 23.94 億元，創 9 年同期新高，季增 63%、年增 36%，每股純益 1.03 元；上半年稅後純益 38.59 億元，年增 38%，每股純益 1.66 元。

光寶科第 2 季營收 444.68 億元，季增 8%、年減 19%；毛利率 15.7%，季增 2.6 個百分點、年增 3.8 個百分點；營益率 5.3%，季增 2.5 個百分點、年增 2.5 個百分點；稅後純益 23.94 億元，季增 63%、年增 36%，每股純益 1.03 元。

光寶科上半營收 856.41 億元，年減 17%、毛利率 14.5%、年增 3 個百分；營益率 4.1，年增 1.9 個百分點；稅後純益 38.59 億元，年增 38%，每股純益 1.66 元。

以光寶科第 2 季各業務部門營收占比來看，資訊產品占比 66%，營收季增逾 1 成；光電產品 16%，營收季增近 1 成；儲存產品 13%，其他產品則約 5%。

展望第 3 季，光寶科指出，第 3 季為傳統旺季，預期營收與獲利表現，都將優於第 2 季，不過，受到大環境不確定因素多影響，終端市場需求放緩，今年旺季效應不如往年，估下半年業績將較上半年溫和成長，並力拚第 3 季毛利率持穩。

