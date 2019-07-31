〈致伸法說〉耳機新品陸續出貨 營運將逐季創高

致伸 (4915-TW) 今 (31) 日舉辦法說會，展望下半年，財務長蕭英怡表示，耳機產品訂單能見度高，客戶拉貨動能強勁，將是最好的下半年，法人估，今年第 4 季營收將優於第 3 季，可望逐季創新高。

致伸公布第 2 季財報，營收 167.04 億元，季增 22%，年增 12%；毛利率 11%，季減 0.6 個百分點，年減 0.4 個百分點；營益率 2.4%，季增 0.8 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 4.13 億元，季增 16%，年增 22%；每股純益 0.93 元。

第 2 季產品營收占比中，聲學、音響周邊占 44%，電腦周邊占 32%，影像模組占 13-14%，影印機等其他產品占 8-9%。

發言人林君憲表示，今年聲學產品由於產品組合調整，因此推升營收成長，其中，耳機今年有至少 2 個開發案，明年約 5 個新案，成營運主要動能。

影像模組方面，林君憲指出，目前處轉型階段，朝向車用、安控、警用影像等新領域發展，導致上半年營收些微下滑，不過長期而言，仍看好手機視覺相關應用與車用產品需求。

展望下半年，蕭英怡表示，旗下子公司 Tymphany 聲學新品已陸續量產、出貨，加上耳機今年還有 2 個開發案，此外，手機 3D Sensing 鏡頭模組新案，已進入量產，將是最好的下半年，法人估，由於新品出貨挹注下半年動能，第 3、4 季營收將續創新高。

致伸轉投資的 Tymphany 聲學品牌，擬在中國深圳證券交易所中小企業板申請上市，林君憲表示，預計今年底送件並進入審查期，盼 2021 年能順利上市交易。