重整抗告遭駁回、緊急處分到期 華映再度面臨營運危機

大同 (2371-TW) 集團子公司華映公告表示，日前向法院聲請重整遭駁回提出抗告，再遭臺灣桃園地方法院駁回抗告，法人認為，華映面臨緊急處分到期，加上申請重整遭到駁回，導致營運雪上加霜，恐步上綠能後塵。

華映表示，聲請重整遭駁回向臺灣桃園地方法院提出抗告一事，經公司 7 月 30 日上網查詢，臺灣桃園地方法院公告，抗告遭駁回，對此，華映表示，將召開臨時董事會討論後續事宜。

日前平面媒體報導，債權銀行齊心反對華映重整，華映當時公告澄清，報導所述非銀行團決議，公司將以六代線進行重整及重建更生，並已爭取到海外國際大廠訂單，將持續爭取債權銀行支持，維護公司權益。

華映目前共留下 2100 多名員工，預期將以六代線進行重整及重建更生，並爭取海外國際大廠訂單，原盼法院能考量公司、股東、債權人、員工及國家經濟的最大利益，准予重整，但卻遭法院駁回抗告，法人認為，華映面臨緊急處分到期、申請重整遭到駁回，營運面臨困境，恐將步上同集團綠能清算解散的後塵。

華映於去年 12 月 13 日經董事會決議通過，依法向臺灣桃園地方法院提出重整及緊急處分之聲請，但去年 12 月 27 日遭到法院駁回緊急處分聲請，華映於今年 1 月 2 日提出抗告後，1 月 31 日經法院裁定准許緊急處分，期間則自 1 月 31 日至 4 月 30 日屆滿，其後再經法院裁定延長緊急處分 90 日，至 7 月 29 日屆滿，依法將不得再延長。