全家添營運動能 9月底前完成32家台鐵店點鋪設

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (31) 日宣布，全家便利商店正式進駐台鐵車站，已開出 5 家店，9 月底前將陸續完成進駐 25 個台鐵站，共將新設置 32 家店鋪，全家強調，擬定複合店型、異業結盟和強棒團隊三大營運方針開設交通店舖，並引進高雄烘焙名店方師傅、中一排骨和雅培米堤等品牌作為首波複合店合作對象，預計每年可吸引 2000 萬名旅客到店消費，大添新營運動能。

全家近年深耕交通幹道據點，除了既有的 5 個台鐵經營據點，9 月底 25 個台鐵站點換招營運後，共將進駐 30 個台鐵站，營運 37 家門市和 2 家站內店舖；同時，全家也在 4 個高鐵站點、3 個國道休息區設有門市。

全家總經理薛東都進一步說明，今年全面進軍台鐵，是全家幹道商圈經營全新里程碑，也是消費者對全家品牌牌軟硬實力總驗收，因此，歷經一年籌備，集結物流品保本部、營業業務本部、開發業務本部、商品本部和資訊本部五大部門，針對站點商圈差異化，擬定「複合店型、異業結盟、強棒團隊」三大營運方針。

除了台鐵，目前全家已進駐的國道服務區 (包括休息區) 有新營南北、石碇和三義車亭；而高鐵站則已進駐苗栗、彰化、台中和台北車站。

為帶給消費者全新購物體驗，全家根據不同站點特性規劃複合店型，例如高雄車站腹地較廣，消費者兼具外地旅客、通勤族兩種不同客群，力邀高雄在地烘焙名店「方師傅」開設複合店。

另外，薛東都表示，後續將視站點特性和需求，評估導入自助結帳、智能咖啡機等，藉此達到快速疏緩人潮效益。