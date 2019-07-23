全家擴展電商業務年成長上看1成 添下半年獲利動能

連鎖超商業正處第三季傳統旺季，在接連的行銷活動下，鮮食和冰飲品銷售暢旺，可留意到，在暑期宅經濟發燒態勢下，全家 (5903-TW) 第三季已開始和郵局合作小包裹收件，法人認為，全家正積極建構全溫層冷鏈，今年電商業務營收可望成長逾 10%，進一步帶動同店成長，由於電商業務毛利相對高，第三季旺季獲利表現可期。

全家第一季合併營收 181.92 億元，年增 11.28%，稅後純益 2.28 億元，年增 0.54%，每股純益 (EPS)1.02 元；第二季合併營收 191.87 億元，年增 5.79%，創單季新高，旺季效應已逐漸顯現。

法人指出，除了傳統旺季效應帶動超商鮮食銷售，下半年起可留意全家的電商業務成長潛力。

儘管全家上半年因去年電商平台免運費活動較多，墊高比較基期，使電商營收衰退 5%，但下半年起，開始跟郵局合作小包裹收件，並導入環狀理貨線、同區當日配，以及建構全溫層冷鏈等，可提供更完整的宅轉店、店到宅和店寄宅 (郵局) 服務，有助全年電商業務營收轉為正成長，法人樂觀預期成長幅度上看 10%。

另一方面，全家下半年正積極與知名品牌推出聯名咖啡和茶飲系列，並開發更多的鮮食品項，全年鮮食營收也可望維持 10% 以上的成長。

法人認為，隨著超商鮮食、超商咖啡以及電商收入等較高毛利業務的成長，全家下半年獲利幅度將較上半年提升。