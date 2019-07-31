宏泰人壽買地未即時運用 遭罰且不得新增不動產投資

宏泰人壽 2010 年投資淡海新市鎮土地，卻要 2027 年才能拿到建照執照，等於屢犯未即時利用規定，在金管會要求下仍未有積極改善作為，遭金管會依違反保險法相關規定裁罰 100 萬元罰鍰、予以糾正，且更嚴重的是不得再新增不動產投資，直至狀況改善獲認可後才解禁。

保險法規定，壽險業投資不動產需在 2 年內即時運用、並有收益，若無法在期限內達到最低投報率要求，必須向保險局申請延長開發時間，不過保險局可視情況予以駁回、裁罰、或要求處分不合規的不動產。

宏泰人壽 2010 年投資淡海新市鎮內商業區土地，但開發運用進度緩慢，其中一塊評估要到 2027 年才能取得建照動工，金管會早在 2017 年 11 月 28 日，便函示要求宏泰人壽必須在 1 年內處份該筆土地，但宏泰人壽未積極處理，違規情節嚴重。

同時，宏泰人壽在高雄鼓山、台中市、台北市的不動產投資，均違反即時運用且有收益規定，已於 3、4 月各被開罰 100 萬元、要求 1 年內處份或出租，此次的淡海新市鎮案已是今年第 4 筆違規，顯示該公司對不動產投資管理輕忽廢弛，公司治理效能嚴重不彰。

因此，金管會對宏泰人壽開罰 100 萬元、予以糾正，並要求在裁處書送達隔日起 1 年內限期出售該筆土地，且除了已取得建照的在建工程外，不得再新增不動產投資，待相關不動產投資情形經金管會認可完成改善後，才能恢復辦理。