〈中元內需概念股〉超商結合APP、線上購 統一超估業績年增2成

農曆七月腳步接近，緊接著中元龐大祭祀採購商機報到，超商雙雄統一超 (2912-TW) 和全家 (5903-TW) 已積極備戰規劃一系列相關商品，統一超表示，今年攜手近 10 家國內外食品大廠，獨家開發中元節創意商品，更加入 7-ELEVEN APP 行銷活動，目標可帶動中元檔期銷售年增 20%。

統一超指出，據過去銷售經驗，中元節採購高峰分別在鬼門開前和農曆 7 月 15 日普渡前，糖果餅乾、泡麵和飲料等大宗採購需求增加，而隨著六七年級生逐漸成為「供桌主導者」，帶動各式創新供品連年推陳出新，預計今年創意吸睛的商品，還是新世代消費者選購供品最重要的考量。

為因應中元普渡購買客群年輕化，今年 7-ELEVEN 首次加入 APP 行銷，透過「普渡發燒好利旺」活動讓消費者有機會藉由互動再折 5 元、10 元和 20 元，或是獲得 ibonmart 商品折價券共 4 種優惠，是國內通路首創中元普渡數位行銷活動。

全家便利商店商品部部長吳雅卿則說明，觀察近年普渡趨勢，除了要準備澎湃的供品祭拜，消費者越來越講究快速方便，以大包裝零食、泡麵組、飲料的需求量最高。

因此，全家今年除了針對公司行號、社區管委會，以及宮廟普渡附近的社區店強打主題平安箱、好運組合購，也積極整合線上購物，透過行動購滿額店取免運活動來吸引忙碌的年輕網購客群。