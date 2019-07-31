能源盤後—市場聚焦貿易談判、Fed降息 原油收高

週二交易，WTI 原油連續第四天收高，因為交易者在 Fed 預計降息 1 碼的前一日競購原油。中美重啟貿易談判也被視為正面因素，儘管美國川普總統在推特有些悲觀言論。

美國瑞穗證券能源部門主管 Robert Yawger 表示，「市場在貿易談判開始時競購石油，因為貿易談判可能是正面需求指標，且週三 Fed 預計降息，這會讓美元疲弱，美元與原油的逆相關性因此將給原油支撐力。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 1.18 美元或 2.1%，收每桶 58.05 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.01 美元或 1.6%，收每桶 64.63 美元。

Fed 週三結束為期 2 日的會議時，市場幾乎肯定會降息 25 個基點，原油交易者認為這可以提供原油支撐力，安撫因全球經濟放緩跡象造成市場對需求的擔憂，但主要催化劑可能還是變疲弱的美元。

美元走疲可能有利以美元計價的商品，因為對其他貨幣的使用者來說，這會讓商品變便宜。

雖然中美重啟貿易談判也給予部分支撐力，但美國川普總統在推特上一系列指責北京談判誠意不足的發話，宛如對市場潑了冷水。

交易者也在等待美國原油庫存數據，包括產業貿易團體 API 週二盤後發布的報告和 EIA 週三早上發佈的官方數據。美國原油庫存已經連續 6 週下降。

與此同時，天然氣期貨價收在 3 年以上低點。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.1 美分或 1%，收每百萬 Btu 2.137 美元，為最前月契約自 2016 年 5 月 26 日以來最低收盤價。

TFS 能源公司的分析報告指出，由於產量水準創紀錄高點，加上預期季節性需求有限，導致過去幾週天然氣價格走跌，但創紀錄的出口量和夏季剩餘時間的用電需求應可支撐價格。

其他能源商品交易