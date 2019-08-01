能源盤後—美庫存量連降7週 Fed降息再添助力 原油收高

週三 (31 日) 交易，原油收高，WTI 原油期貨價格連續第五日上漲，係因數據顯示，美國原油庫存連續第七週下降，為一年半以來延續最久的一次下降日數。

在 Fed 下午發表降息一碼的決議後，原油價格也接著上漲。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 53 美分或 0.9%，收每桶 58.58 美元，為連續第五日上漲，7 月漲幅約 0.2%，根據道瓊市場數據，這為今年第 6 個價格收漲的月度。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 45 美分或 0.7%，收每桶 65.17 美元，7 月跌幅約 2.1%。該契約今日收盤後到期。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 42 美分或 0.7%，收每桶 65.05 美元。

EIA 報告

EIA 週三公布，上週 (7/26 止) 美國原油庫存下降 850 萬桶，根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前平均預期下降 390 萬桶。API 週二公布，上週美國原油庫存下降 600 萬桶。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「由於進口量大幅下降，我們已經看到原油庫存數據連續 7 週下降，加上最新數據，意味過去 7 週庫存量下降了 4900 萬桶，現在處於自去年 11 月以來最低水準。」

根據《Sevens Report》對 EIA 數據的分析，原油庫存連續 7 週下滑的記錄是 2018 年 1 月 19 日止該週以降最長記錄，上一回為 2017 年 11 月 17 日起至 2018 年 1 月 19 日止為期 10 週的下降記錄。

Smith 表示，「儘管颶風巴里離開後產量已反彈上升，但庫存仍紮實下降，汽油和蒸餾油庫存下降也有助於加強看漲原油，因為石油產品庫存量下降是因原油煉油廠運行率遠低於去年同期而引起的。」

EIA 數據也顯示，上週汽油庫存減少 180 萬桶、蒸餾油庫存減少 90 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前估計汽油庫存減少 110 萬桶、蒸餾油庫存增加 40 萬桶。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.5 美分或 0.3%，收每加侖 1.902 美元，本月跌幅 2.1%。8 月契約今日收盤後到期。

8 月交割的熱燃油期貨價格上升 1.1 美分或 0.6%，收每加侖 1.955 美元，本月升幅 0.5%。8 月契約今日收盤後到期。

其他消息

交易者也關注 ExxonMobil Baytown 大火的消息，該處煉油廠每日產油量 58.4 萬桶。

然而，ExxonMobil 表示，大火發生在 Olefins 煉油廠，該處是全球最大的乙烯工廠之一。 GasBuddy 的石油分析主管 Patrick DeHaan 認為，該處大火估計不會對汽油價格產生重大影響，

Fed 宣布降息消息前，美國原油價格已經接近盤中低點，在利率消息公布後，儘管基準 ICE 美元指數上升，原油價格仍攀升上去。降息可能有助於緩解市場對全球經濟放緩的擔憂，但美元走強會打壓以美元計價的商品價格，例如石油。

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 9.6 美分或 4.5%，收每百萬 Btu 2.233 美元，本月跌幅因此收斂至 3.3%。

EIA 週四將公布上週天然氣庫存數據，S&P Global Platts 調查顯示，分析師估計上週庫存增加 520 億立方英呎。