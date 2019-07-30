原廠庫存水位偏高+旺季回溫有限 Q3行動記憶體價格跌幅仍逾1成

據研調機構 TrendForce 記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查表示，第 3 季雖逢旺季，但市場回溫有限，且主流產品未到虧損階段前，DRAM 廠大規模減產機率不高，現貨價雖略有波動，但本季合約價跌幅仍可觀，價格跌幅多集中在 10%-15% 區間。

TrendForce 表示，上半年行動記憶體市場拉貨動能趨緩，供應商端高庫存尚未去化完畢，即便受日韓原料出口管控事件影響，市場開始出現價格反轉聲浪，依舊難敵庫存去化壓力，加上部分 DRAM 廠雖宣稱啟動減產計畫，但實際規模普遍不大，多是舊製程減產、或製程轉換產生的晶圓減少居多。

TrendForce 認為，主流產品未到虧損階段前，DRAM 廠大規模減產機率不高，雖然現貨價略有波動，但整體合約價仍走跌。

從第 3 季智慧型手機市場表現來看，旺季需求增長幅度趨緩，相較於往年旺季動輒 1 成以上季增幅度，預估今年智慧型手機生產總量，仍較去年衰退近 5%。

受到市場上諸多不利報價的訊息干擾，TrendForce 表示，第 3 季行動式記憶體合約價直到 7 月下旬才大致抵定，在原廠庫存水位普遍偏高下，本季合約價跌幅仍相當可觀，主流規格無論是分離式 (discrete) 或 eMCP/uMCP，價格跌幅多集中在 10%-15% 區間。

值得關注的是，行動記憶體多以季度方式議價，顯示原廠對客戶整季出貨的允諾，因此，TrendForce 研判，目前受日韓原料出口管控事件因素，影響範圍有限，後續供貨暫無太大問題。

至於第 4 季行動記憶體價格走勢，TrendForce 認為，品牌廠為因應中國農曆年返鄉缺工潮，將提前生產明年 1 月的市場需求，估第 4 季手機生產總量將持平第 3 季；而受惠行動記憶體均價下跌，刺激品牌廠提高單機記憶體搭載容量，有助加速原廠庫存去化。

另一方面，今年第 1 季以來，連續 3 季度價格平均下滑 10%-15%，使第 3 季行動記憶體均價，較 2016 年起漲點時價格低 17%，挑戰三大原廠對於總成本的控管極限，預估第 4 季的跌價幅度將較前 3 季收斂，但下跌趨勢不變。