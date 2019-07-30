無懼月線失守 三大法人買超近20億 外資+自營商狂敲陸股ETF

亞股今 (30) 日同步翻紅，惟台股因獲利了結賣壓沉重，帶量下殺指數收在 10830.9 點，月線與 5 日線雙雙失守，三大法人合計買超近 20 億元，其中外資與自營商同步買超，目標鎖定陸股 ETF 元大滬深 300 正 2，合計買超 9.2 萬張，電子族群包括欣興、奇鋐等，皆遭資金調節。

台股今 (30) 日成交量重回 1300 億元，儘管市場主力殺聲隆隆，但三大法人仍買超 19.84 億元，外資與自營商趁勢撿便宜，分別買超 23.95 億元、1.93 億元，目標鎖定陸股 ETF，投信則逢月底作帳，調節部分漲多電子族群。

外資與自營商同步鎖定陸股 ETF，元大滬深 300 正 2 合計獲買超逾 9 萬張，國泰中國 A50 正 2、富邦上証正 2 也獲自營商青睞，名列買超前五大標的。

另外，奇鋐董娘申報轉讓千餘張持股拖累散熱族群股價降溫，自營商與投信今天同步調節奇鋐持股，合計賣超共 7012 張。

外資買超主要標的中，元大滬深 300 正 2 因受惠陸股上漲，獲外資買超 5.3 萬張、旺宏與華邦電分別獲買超 2.5 萬張、2.2 萬張；元大 S&P 原油正 2 與南亞科也分別獲外資各約 1.1 萬張。

至於電子面板族群則成外資調節對象，面板雙虎友達與群創持續遭外資賣超，友達遭賣 3 萬餘張、群創也遭賣 1.8 萬張，和鑫 1.4 萬張、欣興 6686 張、新光金也遭外資調節 5838 張。

自營商同樣鎖定陸股 ETF，元大滬深 300 正 2 獲買超 3.8 萬張、元大 S&P 原油正獲買超 1.5 萬張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 5778 張、富邦上証正獲買超 5654 張，長榮獲買超 2305 張。

賣超部分，彩晶賣超 4029 張、富邦 VIX 遭賣超 3144 張、富邦特選蘋果 N 賣超 3130 張、奇鋐也遭調節 2758 張、南亞遭賣超 2643 張。

投信買超前五大標的：華邦電 2213 張、金像電 1221 張、科嘉 - KY 1043 張、楠梓電與建準各獲買超 1000 張。

在賣超前五大標的部分，奇鋐以 4254 張居冠、旺宏 4118 張、欣興 4056 張、南電 2763 張、元大台灣 50 反 1 也遭調節 2000 張。