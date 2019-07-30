〈聯亞法說〉Q2毛利率重返5成 純益季增近2成 EPS 1.39元

聯亞 (3081-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公告第 2 季財報，受惠產品出貨回溫，營收重返 5 億元、毛利率也回到 50%，單季稅後純益 1.26 億元，季增 18%、年減 37%，每股純益 1.39 元，上半年稅後純益 2.05 億元，年減 37%，每股純益 2.26 元。

聯亞第 2 季營收 5.7 億元，季增 28%、年增 13%；毛利率 50%，季增 6 個百分點、年減 1 個百分點，營益率 29%，季增 8 個百分點、年減 5 個百分點；稅後純益 1.26 億元，季增 18%、年減 37%，每股純益 1.39 元。

聯亞上半年營收 10.16 億元，年減 6%、毛利率 48%，年減 5 個百分點、營益率 25%、年減 12 個百分點，稅後純益 2.05 億元，年減 37%，每股純益 2.26 元。

聯亞表示，第 2 季受惠矽光產品出貨恢復正常，電信產品也持續回溫，帶動營收成長，且營收規模增加，也帶動毛利率回升，不過第 2 季研發費用增加，加上折舊 9800 萬元，導致營益率較去年呈現較明顯的衰退。

以聯亞第 2 季產品應用營收占比來看，電信 (Telecom) 應用占比 30-35%、數據 (Datacom) 應用占 55-60%，剩下則為消費性、工業等應用。