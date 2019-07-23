美國禁令影響小 傳華為2019上半年營收成長30%

《彭博社》引述知情人士說法，稱儘管美國祭出禁令，但華為 2019 上半年營收，仍有約 30% 的成長。

自 G20「川習會」結束以來，美中兩國迄今仍未舉行貿易團隊的面對面會談；即使美國總統川普聲稱，美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為，但截至目前為止，政府內部尚未就可向華為銷售的產品，取得共識。

美國參、眾兩院議員共組的兩黨聯合小組，上週公布一項法案，禁止在未經國會批准的情況下，將華為從「黑名單」中移除；受該法案影響，川普把華為當作貿易談判籌碼的作法，勢必受限。

報導指出，雖然上半年營收表現亮眼，但此榮景能維持多久，仍不得而知；消息來源稱，華為一直積極爭取 5G 設備合約，藉以增加營收。

華為創辦人兼執行長任正非上個月曾表示，美國政府對華為祭出禁令，恐使華為今、明兩年營收，減少約 300 億美元。

任正非估計，受川普政府禁令影響，華為今、明兩年的營收，將停滯在 1000 億美元左右。

美國政府多次宣稱，華為的 5G 設備可能有「後門」；對此，任正非說，絕無此事，華為打算在 5 年內，投入 1000 億美元，進行網路架構重整，使其更加快捷、安全、可信。

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