華為子品牌Honor 20 Pro 8/2全球上市！一文看懂有何賣點？

功能強大的 Honor 20 Pro 甫公布全球的發布日期，且距離現在並不遙遠。
Honor 最近宣布強大的旗艦智慧型手機將於 8 月 2 日起在全球推出，第一個 Honor 20 Pro 發售的國家是俄羅斯，其次是英國、法國、義大利、西班牙、德國、荷蘭、捷克共和國、芬蘭、波蘭、 馬來西亞、埃及、沙烏地阿拉伯已及阿拉伯聯合酋長國等市場。
因美國對華為的禁令制裁，故 Honor 20 Pro 不太可能在短期內襲擊美國，而與 Honor 20 一起推出的 Pro 型號，配備了略微改進的四鏡頭相機和更大的電池，除此之外皆大同小異。
至於定價，Honor 20 Pro 在俄羅斯的售價為 555 美元，但價格可能因國家而有所差異。
Honor 20 Pro 的主要賣點包括：
- 功能強大的麒麟 980 處理器。
- 大容量 4000 mAh 電池。
- 令人印象深刻配備索尼 IMX586 傳感器的四鏡頭相機 (48MP + 12MP + 8MP + 2MP)。
- 大型 6.26 英吋「All-view」螢幕、
- 具 4.5 毫米可容納 32 萬像素自拍相機 punch-hole 的 IPS LCD。
軟體方面，Honor 20 Pro 配備了 Android 9.0 Pie 和各種經驗的功能，如 GPU Turbo 3.0，可提供流暢的遊戲體驗，Virtual Surround 系統支持大多數有線和無線耳機，以及超高 ISO 感光度 ，此應能提供更好的低光攝影體驗。
在 8 月 2 日在俄羅斯上市銷售之後，此款手機將陸續於其他國家及地區與使用者相見歡。