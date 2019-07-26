華為子品牌Honor 20 Pro 8/2全球上市！一文看懂有何賣點？

功能強大的 Honor 20 Pro 甫公布全球的發布日期，且距離現在並不遙遠。

Honor 最近宣布強大的旗艦智慧型手機將於 8 月 2 日起在全球推出，第一個 Honor 20 Pro 發售的國家是俄羅斯，其次是英國、法國、義大利、西班牙、德國、荷蘭、捷克共和國、芬蘭、波蘭、 馬來西亞、埃及、沙烏地阿拉伯已及阿拉伯聯合酋長國等市場。

因美國對華為的禁令制裁，故 Honor 20 Pro 不太可能在短期內襲擊美國，而與 Honor 20 一起推出的 Pro 型號，配備了略微改進的四鏡頭相機和更大的電池，除此之外皆大同小異。

至於定價，Honor 20 Pro 在俄羅斯的售價為 555 美元，但價格可能因國家而有所差異。

Honor 20 Pro 的主要賣點包括：

功能強大的麒麟 980 處理器。 大容量 4000 mAh 電池。 令人印象深刻配備索尼 IMX586 傳感器的四鏡頭相機 (48MP + 12MP + 8MP + 2MP)。 大型 6.26 英吋「All-view」螢幕、 具 4.5 毫米可容納 32 萬像素自拍相機 punch-hole 的 IPS LCD。

軟體方面，Honor 20 Pro 配備了 Android 9.0 Pie 和各種經驗的功能，如 GPU Turbo 3.0，可提供流暢的遊戲體驗，Virtual Surround 系統支持大多數有線和無線耳機，以及超高 ISO 感光度 ，此應能提供更好的低光攝影體驗。

在 8 月 2 日在俄羅斯上市銷售之後，此款手機將陸續於其他國家及地區與使用者相見歡。