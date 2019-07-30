〈蘋果財報前瞻〉一文看懂：蘋果財報來襲「4大外資」看法如何？

Apple(APPL-US) 將於美股週二 (30 日) 收盤後公佈 Q3 財季財報，結果也將影響相關的台股蘋果供應鏈。

Apple 表現近期持續在萎縮，Q2 財季蘋果營收為 580 億美元，年增率下降 5%，利潤下降 10%。其中一個關鍵問題是 iPhone 銷售的疲軟，原因是中國需求萎縮，該公司持續受到美中貿易戰的影響，消費者轉而購買其他新手機而非 iPhone。

而針對今秋將發表的蘋果新 iPhone 機款，市場預計，2019 年 9 月的 iPhone 產品週期將只會做適度的硬體升級，且至 2020 年底之前估不會出現速度更快的 5G 手機。

與此同時，投資者希望看到 Apple 加速推進其他服務，蘋果服務收入在 Q2 財季是成長了 16% ，而未來蘋果還可能推出的新服務包括 Apple TV + 串流媒體視頻服務、與高盛 (Goldman Sachs) 合作推出的 Apple Card 信用卡。

以下更為投資人整理 4 大外資對 Apple 此次財報的看法及預測：

1.UBS

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 表示，看好蘋果週二 (30 日) 的財報表現，並預期 iPhone 銷量下滑的狀況並沒那麼差，故對蘋果維持買入評級，將目標價自每股 225 美元上調至 235 美元，

Timothy Arcuri 進一步表示，展望 2020 年，隨著 5G 手機的到來，看好手機行業將迎來一個更強勁的換機週期。

2.JPMorgan

摩根大通 (JPMorgan) 分析師 Samik Chatterjee 表示，空頭目前主要著眼於貿易戰擔憂，認為這將影響蘋果的獲利和前景，而多頭則可能會因為受到 iPhone 出貨量意外上漲而大受鼓舞。

Samik Chatterjee 並指出，據最近的供應鏈調查顯示，蘋果產品遭受的下行風險正在降低，且對 9 月蘋果新機發表後的當季業績持正面看法，故 Chatterjee 給予蘋果增持的評級，目標價為每股 239 元。

3.Morgan Stanley’s

Morgan Stanley’s 分析師 Katy Huberty 則認為，根據 iPhone 和服務業務的改進，以及在 9 月蘋果新機公布後，看好隨後的財季業績，這些利多使得蘋果成為今年下半年的美股首選股。

Katy Huberty 宣布維持蘋果股票評級在增持，並將目標價從每股 231 美元上調至 247 美元。

4.Wedbush

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，全球穩定的 iPhone 需求持續進入關鍵的 Q3 財季，其中雖仍有一些看跌指標，但總體而言仍無須過度擔心。

Daniel Ives 強調，蘋果服務類營收仍然是蘋果估值的關鍵，並認為這項業務價值 4000 億至 4500 億美元，且仍處於早期階段。

Daniel Ives 表示，雖然中國市場仍然存在不確定性，但仍看好蘋果 2020 年的財報及未來表現。

(圖片：AFP)

以下則為機構向華爾街調查的中位數財報預估：

Q3 財季營收預期為 533 億美元，和於蘋果此前財測所作的營收預估 525 億美元至 545 億美元之間。

Q3 財季 EPS 預估為每股 2.09 美元，估低於前一季的每股 2.46 美元。

Q3 財季毛利率預估為 37% 至 38%，營業費用估為 8.7% 至 8.8%，其他收入為 2.5 億美元，稅率為 16.5%。

除了關注服務和 iPhone 銷售之外，投資人仍持續尋找有關蘋果在中國業務狀況的最新消息，以及川普政府對蘋果在中國而非美國建立 Mac Pro 計劃的不滿。

同時市場亦專注於有關收購 Intel (INTC-US) 數據晶片業務的財務影響細節，以及司法機關對於大型平台公司的監理，包括對蘋果 App Store 營收 30% 佣金的趨嚴審查。