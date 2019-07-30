「包商」事件低衝擊 陸10家銀行業績傳喜訊

截至 29 日止，在 A 股上市的 32 家銀行中，已有 10 家上市銀行公布業績預告。這些提早預告業績的銀行均呈現純益快速成長，資產品質良好，壞帳提撥準備率處於較高的水準。

這 10 家銀行分別是西安銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行、江蘇銀行、長沙銀行、寧波銀行、杭州銀行、鄭州銀行、張家港行。由於這些銀行營運偏重於區域性質，類似於已被接管的包商銀行，因此隔外受到矚目。

而業績預告內容顯示，這 10 家銀行中，除鄭州銀行外，其餘純益年增率均呈現兩位數成長，其中，以杭州銀行純益年增 20.21% 暫居第一，寧波銀行也有逾 20% 的純益成長幅度。

在資產品質方面，截至 6 月底，這 10 家銀行中有 9 家銀行不良貸款率在 2% 以下，6 家銀行不良貸款率較年初下滑，3 家與年初相當。

其中寧波銀行不良貸款率為 0.78%，是 10 家銀行中最低；招商銀行不良貸款率則為 1.24%，比去年底下降 0.12 個百分點，下降幅度最大。

此外，10 家銀行中有 6 家公布壞帳提撥準備率，數值均在 200% 以上，且比去年底有所上升，反映出經濟前景的不確定因素，使得銀行業預先提升壞帳準備金。

其中，寧波銀行壞帳提撥準備率達為 522.45%，保持在較高水準；西安銀行則是上升幅度最大，較去年底提高 32.13 個百分點。

中國申萬宏源表示，各家銀行陸續公布上半年業績，預期銀行類股有機會吸引市場資金重新回流。綜合已經公布業績預告的銀行來看，上半年銀行業整體營運仍平穩，不良貸款率較第一季下滑，舒緩投資人在經歷包商銀行被接管事件後，對中小銀行體質的擔憂。

此外，中國中小銀行業績成長仍在加速，預估部分中小銀行半年報將有超出預期的表現。