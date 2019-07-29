台積電看好5G加速發展 外資給中立評級並提三點質疑

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日前釋出看好 5G 加速發展的展望，不過，大摩在其最新出具的報告中，給予台積電「中立」評級，針對全球 5G 需求加速更提出質疑，包括賽靈思等美系半導體大廠訂單並未增加，顯示非中國客戶 5G 需求成長有限等。

大摩認為，台積電雖表示 5G 訂單需求增溫，但可能是華為因受到美國政府禁售令影響，轉而大力扶植旗下晶片廠海思半導體，增加對台積電的 5G 投單量。

大摩指出，這也可能是台積電認為 5G 基地台需求加速，但如賽靈思等美國客戶卻不認同的原因，顯示非中國客戶的 5G 需求成長有限。且大摩在與京元電確認後，來自賽靈思的訂單維持不變，但海思的 5G 投單確實有所增加，質疑海思下單過度積極，可能存在重複下單的風險。

大摩認為，包括中國電信業者 8 月釋出的最新展望與財測、5G 基地台出貨規模、京元電子是否下修訂單等，是後市值得關注的三大數據。

中國電信業者今年 3 月時預期，今年 5G 基地台需求將達 7 至 10 萬台，若以華為及中興目前的進度來看，大摩預估，明年 5G 基地台需求將會成長至 42.5 萬台，並認為明年下半年，當 5G 網路開始推進時，5G 手機帶動的換機潮才可望啟動。

