元大人壽保障暨高齡化商品占比 3年成長逾6倍

金管會為強化壽險業體質，大舉引導保險業回歸保險保障本質，提高保障型商品比重、減少儲蓄型保單。據金管會統計，元大金 (2885-TW) 旗下元大人壽保障型及高齡化保險商品初年度保費收入 (FYP) 占比已逾 60%，比 2015 年占比不到 10%，等於三年多來此占比成長逾 6 倍，元大人壽強調，能達此成績，歸功於三年前就將政策著眼在發展保障型商品。

元大人壽董事長江朝國 2016 年上任後，規劃三年政策方針，強調保險商品應回歸保障本質，致力推動保障型暨長年期繳商品，逐步推行保障型商品認證課程、組建菁英 27 輔銷團隊、系統優化及拓展合作通路與服務據點，並佈建完整商品線。

投資方面，儘管去年壽險業營運遭逢困境，元大人壽卻逆勢獲利、提前轉虧為盈，元大人壽投資配置在國內債的比重超過 20%，遠高於壽險同業平均的 12.75%，成為收益穩定的重要來源，也不會為了美化短期獲利而出售優質債券資產，因此投資收益的波動較低。

產品策略方面，呼應金管會政策，元大人壽三年多來持續聚焦保障型與高齡化商品，並持續開發符合國人退休生活、退休醫療、退休照護需求的保障型商品，類型涵蓋高保障倍數終身壽險、終身醫療健康保險、癌症醫療健康保險、住院醫療健康保險及失能扶助險等著重保障本質的保險商品。

根據金管會統計，元大人壽保障型及高齡化保險商品初年度保費收入占整體比例已達 60% 標準，元大人壽表示，未來亦將持續配合主管機關政策、推動保障型商品發展，展現元大人壽永續經營的決心，讓保險回歸保障本質，以穩健財務確保清償能力。