台積電再處分1萬張中芯持股 收益約1.23億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (29) 日公告，已於 6 月 4 日至 7 月 29 日間，以每股 9.07 港元，處分中國晶圓代工廠中芯國際 10202 張股票，交易總金額共 9250 萬港元，處分收益約 3100 萬港元 (約合新台幣 1.23 億元)。

台積電近來積極處分中芯持股，今年 5 月 31 日至 6 月 3 日間，以每股 9.28 港元，處分中國晶圓代工廠中芯國際 9437 張股票，今日再度公告，已再處分 中芯約 1 萬張持股，此次處分後，台積電對中芯的持股張數還剩下 1466 張。

中芯 2004 年 3 月在港交所與紐約證交所同步上市，曾因竊取台積電技術，而與其展開長達 8 年的商業機密剽竊爭訟，雙方最終於 2009 年，達成和解協議。中芯除分年分期賠償台積電 2 億美元外，還無償授予台積電 8％中芯股權，台積電並可在 3 年內，以每股 1.3 港元的價格，認購中芯 2% 股權。

不過，從中芯今年第 1 季財報來看，最先進的製程為 28 奈米製程，且營收占比由去年第 4 季的 5.4% 下降至 3%，營收占比不如台灣晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 的 10％、及台積電的 20%，且台積電先進製程包括 7 奈米、10 奈米與 16 奈米，營收占比已達逾 4 成，中芯先進製程技術遠不及台積電。

在技術能力不足之下，也使紐約證交所投資人對其興趣遠低於其他中國企業，也因此，中芯於 5 月 24 日在港股盤後、美股盤前公告，由於交易量不足，申請在紐約證交所發行的 ADR 下市，交易最後日期為 6 月 13 日。

不過，中芯並非完全從美股退市，而是轉而退到場外市場 (OTC)，美國投資者仍可繼續持有，或進行場外交易。