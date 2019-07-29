全家開設公益新店型 提供身障者就業機會 已展至6家

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (29) 日宣布，為持續拓展身障者完善就業機會，與勝利基金會正式開出公益新店型，成為身障團隊的便利商店，而最新的第 6 家據點「林口守護店」是全台唯一進駐社會住宅的便利商店。

全家指出，據衛福部最新統計，全台身心障礙者逾 117 萬人，但勞動部統計顯示，截至 4 月底全台義務機關實際進用身障者約 8.3 萬人，顯見身心障礙者就業機會仍匱乏。

全家經營企劃本部副本部長林翠娟進一步說明，事實上全家從 2011 年起即與勝利基金會合作開設身障便利商店，但展店過程挑戰重重，7 年僅展店 5 家店舖，去年重新擬定虛實通路資源整合、外顯性標籤化，以及為身障者重新調整工作流程 SOP 後，才確立公益新店型。

而隨著經營模式確立，既有的 5 家公益店舖業績今年以來業績年增幅達 116%，其營收所得則做為勝利基金會受助對象資金來源，也使便利商店成為身障者自給自足的就業場域。

另一方面， 林翠娟指出，全家已透過全通路優勢，於實體店舖設置勝利公益專區，並於旗下電商平台全家行動購導入勝利經營的商品，使消費者更容易接觸社企商品。

全家林口守護店設點於世大運選手村改建而成的社會住宅，由非營利組織勝利基金會加盟經營，而其他 5 家身障便利商店分別為台大二活店、松醫店、敦中店、新店新百合店和汐止福全店，合計共任用達 59 位身障夥伴。