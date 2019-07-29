瀚宇博德與嘉聯益明同步暫停交易 市場推測雙方可能合作

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 及軟板廠嘉聯益 (6153-TW) ，因有重大訊息待公布，同步宣布明 (30) 日暫停交易，市場指向，瀚宇博德將進一步與嘉聯益合作或跨入軟板業，其中合作方向有二，包含瀚宇博德買下嘉聯益位於桃園觀音的新廠，或是直接入股嘉聯益。

嘉聯益發言人王吉輝對此市場推測表示無法評論，將待明天董事會決議後，正式對外公布；至於瀚宇博德，此次市場猜測與嘉聯益的合作方向有二，包括由瀚宇博德買下嘉聯益在桃園觀音的新廠，或由瀚宇博德入股嘉聯益。

目前，嘉聯益在台灣新北樹林、桃園觀音、中國大陸江蘇昆山及蘇州都有生產線，桃園觀音廠為去年為因應蘋果液晶基材 (LCP) 高頻軟板天線設置的新生產線，投資金額 160 億元，但目前多數員工已移至樹林廠生產。

瀚宇博德對購併 PCB 同業具十足經驗，目前華新旗下 PCB 及 EMS 廠精成科 (6191-TW) ，就是自寶成 (9904-TW) 手中所取得經營權。

對於全球行動通訊走向 5G 世代，天風證券分析師郭明錤日前發表最新報告指出，由於蘋果手機及電腦產品用軟板，採取逐步升級方式推進，臻鼎 (4958-TW) 及台郡 (6269-TW) 將成重要受惠軟板廠，取得的分配生產數量也將增加。