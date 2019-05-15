瀚宇博德首季NB板營收占比走高 已為急單需求做好準備

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 生產的 NB 應用 PCB，營收比重在第 1 季攀升，達 43%，且已為可能出現的急單需求，做好準備。

瀚宇博德總經理陶正國今 (15) 日出席法人說明會時指出，目前瀚宇博德在 NB 型態走向輕薄的兩片式設計或在於以 HDI 製程的生產上，接單也維持正常的高水準，在中美貿易戰中，輸美包含 NB 以及手機可能進一步遭到高關稅波及，瀚宇博會在 NB 板有急單需求，已經做好準備應對急單，如下游客戶有轉移生產據點，公司也做好全球供貨以及準備。

瀚宇博德 2019 年首季財報，稅後純益 3.39 億元，年增 1.4 倍，每股純益 0.75 元，同時，瀚宇博德認為，首季應為營收谷底，看好第 2 季在銅價及匯率等有利因素刺激下，獲利將逐步推升。

瀚宇博德首季營收 94.9 億元，與去年同期相當，毛利率 14.28%，季減 2.12 個百分點，年增 1.14 個百分點，稅後純益 3.39 億元，年增 1.4 倍，季減 1.74% ，每股純益 0.75 元，創 13 年來同期新高；瀚宇博德對第 2 季接單也看好，在下半年旺季需求推升下第 1 季將是全年營過的谷底。

瀚宇博德主要轉投資的 PCB 廠精成科 (6191-TW) ，首季財報稅後純益 1.85 億元，年增 98.84%，每股純益 0.36 元，精成科營運大幅轉強，也是推升瀚宇博德首季向上的重要原因之一。同時，瀚宇博德主管並看好，第 2 季在銅價及匯率等有利因素刺激下，獲利動能將提升。

同時，瀚宇博德曾為全球筆記型電腦用 PCB 生產量龍頭，但首季 PCB 產品應用，以消費性電子產品及網通應用為主，公司目前仍在積極調整產品結構，今年第 1 季 PC 約佔營收 43%，網通佔比為 17%，STB 約佔 13%，伺服器約佔 5%，遊戲機約佔 4%。

看好 5G 相關應用，瀚宇博針對 5G 戶外大型基地台、小型基地台、路由器交換機及 5G 連網模組開發多項新產品，由於 5G 戶外大型基地台需求是 4G 的 1.3 倍到 1.5 倍，瀚宇博針對戶外大型基地台開發大尺寸 / 多層 / 高頻 / 高速板、應用於小型基地台 (Small Cell) 的高速多層板及高頻微波板、應用於路由器交換機的天線 / 通訊高速多層板，以及 5G 連網模組的大尺寸、多層、高頻 / 高速、金屬基板等，5G 相關網通設備及伺服器也成為瀚宇博今年營運成長重要動能。

精成科技在今年第 1 季財報營收為 47.64 億元，年成長 0.93%，毛利率為 11.4%，稅後純益 1.84 億元，年成長 98.11%，每股盈餘為 0.36 元。

而精成科主要業務分為 PCB 及 PCBA 兩大區塊，近幾年公司積極佈局車用電子領域，目前車用電子占公司營收比重已從 2016 年的約 14% 拉升到今年第 1 季的 23%。精成科專注 PCB 及 EMS 本業，持續投入資本支出，提高自動化技術層次，擴展汽車電子客戶，並且將產品線延伸至電動工具機、安防及監控領域，積極優化產品結構。