華新集團PCB廠Q1獲利倍增 瀚宇博德年增1.4倍 EPS 0.75元最靚

華新 (1605-TW) 集團 PCB 廠瀚宇博德 (5469-TW) 今日通過 2019 年首季財報，稅後純益 3.39 億元，年增 1.4 倍，每股純益 0.75 元，同時，瀚宇博德認為，首季應為營收谷底，看好第 2 季在銅價及匯率等有利因素刺激下，獲利將逐步推升。

瀚宇博德首季營收 94.9 億元，與去年同期相當，毛利率 14.28%，季減 2.12 個百分點，年增 1.14 個百分點，稅後純益 3.39 億元，年增 1.4 倍，季減 1.74% ，每股純益 0.75 元，創 13 年來同期新高；瀚宇博德對第 2 季接單也看好，在下半年旺季需求推升下第 1 季將是全年營過的谷底。

瀚宇博德主要轉投資的 PCB 廠精成科 (6191-TW) ，首季財報稅後純益 1.85 億元，年增 98.84%，每股純益 0.36 元，精成科營運大幅轉強，也是推升瀚宇博德首季向上的重要原因之一。同時，瀚宇博德主管並看好，第 2 季在銅價及匯率等有利因素刺激下，獲利動能將提升。

同時，瀚宇博德曾為全球筆記型電腦用 PCB 生產量龍頭，但首季 PCB 產品應用，以消費性電子產品及網通應用為主，公司目前仍在積極調整產品結構，預計將在 5 月召開的法人說明會提出進一步說明。

瀚宇博德 2018 年全年稅後純益 15.95 億元，年增率 86%，創新高，每股純益 3.55 元也創 2008 年以來的新高，董事會決議擬對去年盈餘配發每股 1 元現金股利及 0.2 元股票股利，合計為 1.2 元，將提 6 月 12 日的股東會決議。