【安聯投信】觀望降息 美股資金動能降溫

美國主要企業持續公布第二季財報，加上本周美中重啟會談，市場觀望氣氛濃厚，美股上周主要指數多收漲；從資金流向觀察，根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周僅非洲、中東地區股市資金呈現淨流入，全球其餘地區股市多呈現失血，其中歐洲股市資金流出收斂，美國股市資金則流出約 43.77 億美元，整體資金動能略為降溫。

安聯投信表示，美中兩國於本周重啟睽違已久的談判，成果雖未定，但仍對市場信心帶來提振效果；此外，美國商務部上周五公布美國第二季 GDP 為 2.1%，雖較前季為低，但因優於市場預期的 1.8%，仍激勵美股尾盤上揚，周五收盤時，標普及納斯達克指數皆創紀錄新高，其中標普單周漲幅為 1.7%，來到 3025 點；展望後市，本周在上海登場的美中貿易談判、FOMC 會議是否如市場預期調降利率，皆是接下來的關注焦點。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，美中雖於本周重啟貿易談判，但因新加入談判的中國商務部長為強硬派代表，而包括農產品採購及華為禁令等阻礙未見明顯改善，各方預期短時間仍難見到順利落幕的可能性；在亞洲方面，日韓貿易持續延燒，市場評估若日本持續限制輸至韓國半導體及 LCD 面原料，可能會進一步衝擊全球半導體供應鏈，全球貿易爭端雖偶有正面發展，但來自政治面向的雜音干擾，仍為全球經濟下半年成長動能埋下不確定性。

謝佳伶表示，由於全球貿易爭端前景未明，各國央行一方面評估是否以降息因應成長逐漸放緩的經濟，一方面則擔心過早降息反影響市場信心，在政策面向仍未明朗的此時，投資操作應妥善分散配置，避免重押少數資產，建議可將包括成長股、可轉債與高收益債等多元資產作為核心配置，除了藉由高收益債這樣較股市低波動、穩健息收機會的資產，強化保護性，也可以成長股參與市場信心回溫時的上漲，以收跟漲抗跌之效。

在全球其他重要市場方面，歐洲央行上周會議雖未調降利率，但因行長德拉吉言論仍偏鴿派，激勵泛歐 600 指數上揚，日本東證與 MSCI 新興市場指數因受到美中重啟貿易正面發展提振，單周也小幅收漲。

至於台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，由於上周落幕的歐洲央行會議未如預期降息，加上美中新一輪貿易談判與 FOMC 會議本周即將登場，觀望氣氛壓抑台股表現，周五終場小跌，收於 10891.98 點，成交金額來到 1112.97 億元，較前一周明顯下滑。

廖哲宏分析，台股上周持續受惠於半導體龍頭股正面展望的樂觀氣氛，收盤時雖不若周間數次突破 10900 的表現，但多為獲利了結、觀望美中貿易與聯準會（Fed）降息政策的合理修正，從資金面看，外資法人態度仍相對正向。

廖哲宏表示，接下來主要關注點為本周的 Fed 會議結論，以及美中貿易和談進展；在 Fed 政策方面，不論其降息預期是符合市場預期的七月啟動規律降息，還是延至九月才降息的情境，對股市衝擊風險皆有限；在貿易談判部分，評估爭端短期落幕機率不大，邊打邊談將成常態，中長期來看仍可持續關注受惠於轉單效益的族群，如半導體、IC 載板等。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，除電子產業外，電動腳踏車、包括豬肉在內的食品業皆是傳產中有潛力的族群；觀察除權息行情方面，台股至今填息或部分填息比例已近六成，顯示市場對台股信心仍佳。

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